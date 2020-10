PILNE! Nowe obostrzenia. Zamykają cmentarze. Konferencja premiera Morawieckiego [VIDEO]

O godz. 15.30 w piątek rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Głównego Doradcy Prezesa Rady Ministrów ds. COVID-19 prof. Andrzeja Horbana. Ogłoszono nowe obostrzenia.

Morawiecki: – Na pewno popełniono dużo błędów. Musimy planować co za tydzień, co za miesiąc, o Świętach Bożego Narodzenia.

– Pytacie nas co z dniem Wszystkich Świętych. Podjęliśmy decyzję, że 31 października, 1 listopada i 2 listopada cmentarze będą zamknięte.

– Nie chcemy żeby w wyniku odwiedzin na cmentarzach wielu ludzi poniosło śmierć. Uznaliśmy, że tradycja odwiedzania cmentarzy jest mniej ważna niż życie.

– Dlatego prosimy się powstrzymać od odwiedzania cmentarzy 31 X i 1 i 2 XI.

‼ W dniach 31.10-2.11 cmentarze będą zamknięte ‼

Do seniorów

– Apeluję do seniorów żeby pozostali w domu. Seniorzy muszą pozostać w domach, to jest bardzo ważne, nie spotykać się z dziećmi, wnukami, młodzieżą. od tego zależy wasze życie.

Administracja publiczna

– Wszyscy pracownicy administracji publicznej którzy nie muszą wykonywać pracy na miejscu muszą wykonywać pracę zdalnie. Podobnie apeluję do przedsiębiorców – tam gdzie możecie zostawić pracowników na pracy zdalnej, zostawcie ich na pracy zdalnej.

– To jest nakaz do administracji publicznej i apel do przedsiębiorców.

Aborcja

– Rozumiem kobiety, rozumiem ten gniew. Prezydent zaproponował rozwiązania w tej sprawie. Apeluję zostańmy w domu, żeby skutecznie zwalczyć epidemię.

Szczepionka

– Po rozmowach z przywódcami UE jest nadzieja, że szczepionka pojawi się już w styczniu. Będzie na zasadach dobrowolności. Musimy dotrwać do czasu kiedy szczepionka będzie.

– Grudzień, mam nadzieję, że może już pod koniec listopada, zaczniemy odmrażać gospodarkę. Od początku przyszłego roku mam nadzieję sytuacja będzie lepsza.

Niedzielski: – Monitorujemy epidemię na bieżąco. Wykonaliśmy ogromny progres dotyczący badań.

– Zakładamy dwa warianty rozwoju pandemii – przyrost geometryczny i przyrost liniowy. Rzeczywista liczba zachorowań mieści się między jednym a drugim scenariuszem.

– W tym tygodniu nie mieliśmy do czynienie z podwojeniem liczby zleceń badań, co oznacza, że skala ryzyk zakażeń rodzinnych nieco maleje.

– Nowe zasady kwarantanny. Osoby z dodatnim wynikiem testu nie będą już musiały czekać na telefon z sanepidu, ta kwarantanna zaczyna się automatycznie. Nie będzie żadnej decyzji sanepidu.

– Testy antygenowe są teraz tak samo ważne jak testy PCR. Objawy i test antygenowy też będą dowodziły, że osoba jest chora i nie potrzebuje testu PCR.

Prof. Horban: – Sanepid ma nadal prawo nałożyć kwarantannę dla osób z bliskiego kontaktu.

– Plusem jest to, że nie będziemy testowali i wysyłali na kwarantannę osób, które już wyzdrowiały.

Protesty

Morawiecki: – Ja myślę, że pomysł pana prezydenta powinien wszystkim dać do myślenia. Protesty wynikały z niezrozumienia. Propozycja prezydenta w jasny sposób interpretuje przepisy i te wszystkie obawy kobiet są bezprzedmiotowe i nie należy się tym niepokoić. Propozycja prezydenta jest bardzo dobra, rozpoczyna dialog i powinna bardzo szybko zakończyć wszystkie uzgodnienia, żeby nie było wątpliwości co do tych kwestii które tak bardzo wszystkich państwa nurtują i budzą lęk i gniew.

– My nie chcemy interweniować ze względu na mody wiek osób które protestują, ale z całą stanowczością sprzeciwiamy się wszelkim aktom wandalizmu jak niszczenie pomników, atakowanie kościołów.

– W tych realiach w których się poruszamy podkreślamy ogromne zagrożenie epidemiczne, które jest na tych protestach. Ci młodzi ludzie tworzą ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia swoich rodziców i dziadków. Dlatego właśnie ten apel (o dialog). Będziemy postępować w sposób, który uspokoi ogromną większość protestujących osób.

– Były już wczoraj próby zaproszenia opozycji do rozmów, nie przyjęli, ale ja je ponawiam. Propozycje kompromisowe będą ubrane w formy prawne.

– Konsultacje i proces legislacyjny chcemy przeprowadzić bardzo szybko. Zapraszam opozycję. Od poniedziałku od rana jestem gotów te rozmowy prowadzić.

