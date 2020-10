Potężne trzęsienie ziemi na pograniczu Turcji i Grecji. Budynki waliły się jak domki z kart [VIDEO]

Silne trzęsienie ziemi miało miejsce w piątek na Morzu Egejskim, w pobliży greckiej wyspy Samos, tuż przy granicy z Turcją. Zanotowano niewielkie tsunami. W tureckim Izmirze niektóre budynki zawaliły się.

Siła trzęsienia to 7.0 mag. Ludzie wybiegali na ulice Izmiru.

Turecki minister spraw wewnętrznych Sulejman Soylu napisał na Twitterze, że w dwóch dzielnicach Izmiru zawaliło się sześć budynków.

This footage shows the moment of collapse of buildings in #Izmir, #Turkey as a result of the massive #earthquake in #AegeanSea minutes ago. Hundreds are killed in these buildings. pic.twitter.com/bY1sMMROum — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (B) (@BabakTaghvaee1) October 30, 2020

Zanotowano także gwałtowne wezbranie wody w niektórych dzielnicach Izmiru.

Turcy określili siłę trzęsienia na 6,6, podczas gdy amerykańskie służby geologiczne podały, że wynosi 7,0.

#BREAKING: This is #Izmir now. Thousands are trapped under rubble of the collapsed buildings . This is caused by a massive 6.8 magnitude earthquake in the #Aegean near #Kusadasi, #Turkey, and #Greece's #Samos Island. pic.twitter.com/vbgWNUwAMc — Babak Taghvaee – Μπάπακ Τακβαίε – بابک تقوایی (B) (@BabakTaghvaee1) October 30, 2020

Epicentrum znajdowało się około 17 km od wybrzeża tureckiego, na głębokości 16 km. Amerykańskie służby geologiczne podały, że głębokość to 10 km, a epicentrum znajduje się 33,5 km od wybrzeża Turcji.

Mieszkańcy greckiej wyspy Samos, która liczy około 45 000 mieszkańców, zostali wezwani do trzymania się z dala od obszarów przybrzeżnych.