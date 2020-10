Protesty, lockdown i Konfederacja. Sommer: Będą konflikty, będą iskrzenia, będą tarcia [VIDEO]

Dr Tomasz Sommer odpowiadał na pytania od widzów. Nawet na te niewygodne.

Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer wziął udział w czacie na żywo z czytelnikami i widzami. W trakcie Q&A odpowiadał na pytania od widzów – nie tylko na bieżące wydarzenia.

Komentując Strajk Kobiet i burzę wokół wyroku Trybunału Konstytucyjnego dr Sommer wskazał, że pierwszą stroną, która złamała tzw. kompromis aborcyjny, było SLD. To ta ekipa jako pierwsza w 1996 roku próbowała przepchnąć aborcję na życzenie.

Pytany o spięcia w Konfederacji wokół tematu aborcji dr Sommer studził niepokoje wyborców. Konfederację więcej łączy niż dzieli.

– Będą konflikty, będą iskrzenia, będą tarcia. Trzeba przechodzić nad nimi do porządku dziennego. (…) Myślę, że Grzegorz Braun spokojnie w Konfederacji wytrzyma, wróci sobie bez maseczki – szczególnie, że Jarosław Kaczyński sam pokazał, iż maseczka do niczego w Sejmie nie jest potrzebna – stwierdził dr Sommer odnosząc się do decyzji Rady Liderów Konfederacji.

Dr Sommer zaznaczył, że nawet w samej partii KORWiN są obecnie kontrowersje w sprawie aborcji – Artur Dziambor przedstawia opcję light, a dr Sławomir Mentzen twardy kurs.

Źródło: NCzasTV