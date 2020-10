Światowy Zakon Szatana poparł „strajk kobiet”. „To najbardziej satanistyczna akcja”

Na facebookowym profilu Światowego Zakonu Szatana pojawił się post z poparciem dla „strajku kobiet” w Polsce. Przyznano, że to „piękna i najbardziej satanistyczna akcja”.

„Jesteśmy ogromnie dumni z odpowiedzi w Polsce na narzucanie nowych przepisów, które odbierają prawa kobietom i przybliżają je do powrotu do średniowiecza” – czytamy na satanistycznym profilu.

„Dziesiątki tysięcy ludzi wyszły na ulice protestować w większości miast w Polsce. Widzieliśmy także protesty w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Niemczech. Wszystkie w poparciu dla Polski” – dodano.

„Dzisiaj dziesiątki tysięcy polskich obywateli blokowały ludzi przed pójcie do kościoła i na Mszę. Pokazując, że jeśli kościół katolicki chce ingerować i uciskać polskie życie, to Polska w zamian będzie się odpychać i uciskać religię. To piękna i najbardziej satanistyczna akcja, która przygotowuje całą naszą wolę, aby przeciwstawić się tej przestarzałej bajkowej ideologii” – napisano.

Pojawił się także post bezpośrednio odnoszący się do głoszonych przez feministki haseł. „Solidarni z polskimi kobietami. Myślę, czuję, decyduję” – napisano. W zdjęciu profilowym pojawił się także symbol czerwonego pioruna.

Źródło: Facebook