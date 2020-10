Konfederacja ostro o zamknięciu cmentarzy. Winnicki: „To obrzydliwe” [WIDEO]

Decyzja premiera Mateusza Morawieckiego wywołała oburzenie w kręgu polityków Konfederacji, o czym poinformował Robert Winnicki. – Dzisiaj zamykając cmentarze na sobotę, niedzielę, poniedziałek, na Wszystkich Świętych, dzień poprzedzający, dzień następny to ciężko komentować słowami właściwymi ludziom kulturalnym – mówił jeszcze w piątek.

Winnicki w bardzo emocjonalny sposób odniósł się do kolejnych restrykcji. – Jest to oburzające i obrzydliwe. Tym bardziej jak weźmiemy pod uwagę, że od tygodnia w całej Polsce trwają demonstracje wywoływane przez lewicę, ale też prowokowane przez wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego i jego ekipę – podkreślał.

– I teraz w jednym z najważniejszych, najświętszych dla Polaków dni, dni w których wspominamy wszystkich świętych, ale i swoich bliskich zmarłych, chodzą na cmentarze, rząd odbiera im to prawo. To jest skandaliczne, to jest niedopuszczalne i to jest świadectwo absolutnej paniki, paniki spowodowanej chaosem jaki ten rząd wprowadził w państwie, w ochronie zdrowia, jaki ten rząd wprowadził w gospodarce – wymieniał Winnicki.

– Szanowni państwo, nie możemy pozwolić na to, żeby uszło to rządzącym płazem – zaapelował. – To jest tylko udawanie jakichkolwiek praktycznych działań – stwierdził.