Polacy popierają Strajk Kobiet? Te wyniki wielu zaskoczą [SONDAŻ]

Bliski PiS tygodnik „Do Rzeczy” zlecił sondaż ws. Strajku Kobiet. Wyniki badania raczej nie spodobają się władzom partii.

Tygodnik „Do Rzeczy” zlecił sondaż pracowni Estymator, aby sprawdzić czy Polacy popierają Strajk Kobiet. Wyniki badania mogły dla partii okazać się niemałym szokiem.

Aż 56,1 proc. badanych stwierdziła, że popiera trwające w całej Polsce demonstracje przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Z kolei 5,9 proc. badanych wybrało odpowiedź „nie mam zdania”.

W badaniu dla prorządowego tygodnika 38 proc. badanych stwierdziło, że nie popiera protestów.

W badaniu dla „Do Rzeczy” więcej osób poparła Strajk Kobiet… niż w badaniu dla „Gazety Wyborczej”. Te drugie badanie wykonała pracownia Kantar, której wyniki zwykle są dla PiS nieprzychylne.

W badaniu Kantar 54 proc. badanych wskazało poparcie dla strajku. Natomiast przeciwnych było 43 proc.

Ponadto w badaniu Estymator dla „Do Rzeczy” aż 67 proc. ankietowanych opowiedziało się za utrzymaniem tzw. kompromisu aborcyjnego. Mało tego, aż 78,9 proc. negatywnie oceniło orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej.

Zaledwie 13,8 proc. badanych popiera zaostrzenie prawa do aborcji. Z kolei 19,2 proc. chce liberalizacji prawa do aborcji do 12. tygodnia ciąży.

Orzeczenie TK zdecydowanie dobrze oceniło zaledwie 8,9 proc. ankietowanych, a raczej dobrze tylko 12,2 proc. Odpowiedź „raczej źle” wybrało 21,5 proc. badanych, zaś „zdecydowanie źle” aż 57,4 proc.

