„Postępowe” biznesy wspierają „Strajk Kobiet”

Na popieranie „postępu” decydują się często wielkie korporacje, które nie muszą się obawiać konkurencji, jak choćby potentaci internetowi.

Tam, gdzie konkurencja istnieje, takie decyzje nogą się spotkać z różnymi reakcjami.

Klapki Kubota wyrzuciłem do śmietnika, nie mam niczego „nowej marki odzieżowej” Medicine i mieć nie będę, czekolady firmy Wedel i ciastek z cukierni Lukullus nie wezmę do ust, będę omijał kawiarnie Green Caffe Nero, szczęśliwie nie mam żadnych związków z mBank.

Polecam to innym.

— Romuald Szeremietiew (@RSzeremietiew) October 30, 2020