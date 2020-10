Światowy Zakon Szatana odprawił „czarną mszę”. Wspierają protestujących i LGBT

Wiadomość rozsyłana przez Światowy Zakon Szatana powinna zakończyć wątpliwości o to czy walka o życie poczęte ma wymiar duchowy czy nie. Ta demoniczna organizacja poparła protesty i środowiska LGBT w Polsce.

Jej członkowie odprawili „czarną mszę”. Zrobili to po to, żeby – jak piszą – „udzielić wsparcia naszym przyjaciołom w Polsce, zarówno w społeczności satanistycznej, jak i LGBTQ +”. Na stronie internetowej organizacji, pojawiła się informacja, że odprawiona „msza” miała na celu wezwanie sił piekielnych, żeby wesprzeć walkę z obozem władzy w Polsce.

Światowy Zakon Szatana uruchomił też zbiórki na rzecz Kampanii Przeciw Homofobii, Lambdy w Warszawie czy innych podmiotów wspierających LGBT. Wcześniej na facebookowym profilu Światowego Zakonu Szatana pojawił się post z poparciem dla „strajku kobiet” w Polsce. Przyznano, że to „piękna i najbardziej satanistyczna akcja”.

„Dzisiaj dziesiątki tysięcy polskich obywateli blokowały ludzi przed pójciem do kościoła i na Mszę. Pokazując, że jeśli kościół katolicki chce ingerować i uciskać polskie życie, to Polska w zamian będzie się odpychać i uciskać religię. To piękna i najbardziej satanistyczna akcja, która przygotowuje całą naszą wolę, aby przeciwstawić się tej przestarzałej bajkowej ideologii” – napisano.

Niech te informacje dadzą do myślenia katolikom, którzy wspierają strajk i ustawiają się po stronie agresywnych, momentami wręcz demonicznych grup atakujących kościoły.