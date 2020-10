Watykański kardynał wzywa do obrony chrześcijaństwa

Kardynał Robert Sarah wzywa do walki z islamistycznym fanatyzmem. Według duchownego mamy do czynienia z wojną.

Pochodzący z Gwinei duchowny jest prefektem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jako Afrykańczyk ma pełną świadomość czym jest islamistyczny fanatyzm.

„Islamizm jest potwornym fanatyzmem, z którym trzeba walczyć z siłą i determinacją” – napisał kardynał na Twitterze.

„To się nie zatrzyma, to jest wojna. Niestety my Afrykanie wiemy o tym aż za dobrze. Barbarzyńcy są zawsze wrogami pokoju. Zachód, a dziś Francja, muszą to zrozumieć. Módlmy się” – napisał Robert Sarah.

Duchowny komentował ostatnie barbarzyńskie ataki do jakich dochodzi we Francji. Islamistyczni fanatycy w ciągu ostatnich tygodni dopuścili sie wielu terrorystycznych ataków o niespotykanym do tej pory stopniu brutalności. Trzem ofiarom zostały obcięte głowy.

W czwartek rano muzułmanin wszedł do bazyliki Notre Dame w Nicei uzbrojony w nóż i zabił trzy osoby, w tym kościelnego zakrystiana. Dwóm osobom obciął głowy, zanim został postrzelony i powstrzymany przez policje. Kilkanaście dni wcześniej w podobny sposób został zamordowany nauczyciel, który na lekcji o wolności słowa pokazał karykatury Mahometa.

Kardynał Sarah przebywa we Francji, gdzie udzielił kilku wywiadów, w których mówił o cywilizacyjnej śmierci Zachodu.

– Najbardziej niepokoi mnie to, że Europa nie uświadamia już sobie skąd pochodzi. Straciła własne korzenie, a drzewo bez korzeni obumiera – powiedział kardynał Sarah.

– Nie rodzą się dzieci. A wy (Europejczycy – przyp. red.) przeżywacie teraz inwazję innych kultur, innych ludów, które stopniowo was zdominują pod względem liczebnym i całkowicie zmienią waszą kulturę, wasze przekonania i wartości.