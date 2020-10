Wojna cywilizacji. „Muzułmanie maja prawo zabić miliony Francuzów”

Były premier Malezji w komentarzach w mediach społecznościowych napisał, iż „muzułmanie maja prawo być rozgniewani i zabić miliony Francuzów”. Twitter i Facebook usunęły wpisy islamskiego fanatyka.

W całym muzułmańskim świecie trwa nagonka na Francuzów po tym jak zamknęli oni kilka islamskich organizacji i zapowiedzieli walkę z „islamofaszyzmem”.

Stało się to po tym, jak pochodzący z Czeczenii muzułmanin obciął głowę nauczycielowi za pokazanie karykatur Mahometa na lekcji o wolności słowa.

W wielu krajach trwają wezwania do bojkotu francuskich towarów. Wzywa się też do wojny przeciwko „niewiernym”. Takie głosy wspiera wielu polityków i duchownych a jednym z nich jest były premier Malezji, który jeszcze pół roku temu sprawował władzę w tym kraju.

Mahathir bin Mohamad niemal wprost wezwał do ludobójstwa.

„Muzułmanie mają prawo do złości i zabijania milionów Francuzów za masakry z przeszłości” – napisał na Facebooku i na Twitterze. Malezyjski polityk nazwał też Macrona prymitywem.

Usprawiedliwiał też obcięcie głowy francuskiemu nauczycielowi Samuelowi Paty. Napisał, że choć nie pochwala czynu, to rozumie, bo wolność słowa nie daje prawa do obrażania innych.

Facebook usunął wpisy Mahathira bin Mohamada, a Twitter zrobił to dopiero po interwencji francuskiego rządu, który stwierdził, że platforma będzie współposiadała za podżeganie do zbrodni.

We Francji wprowadzono najwyższy poziom alertu antyterrorystycznego. W ciągu ostatnich dni doszło do ataków terrorystycznych we Francji, a także na świecie wymierzonych przeciwko Francuzom.

W czwartek pochodzący z Tunezji terrorysta, który przybył do Francji jako niby uchodźca zamordował nożem 3 osoby, a kilka ranił. W akcie barbarzyństwa dwóm ofiarom odciął głowy w nicejskiej Katedrze Notre Dame. W Awinionie policja zastrzeliła muzułmanina, który chciał zaatakować nożem.

W wielu krajach muzułmańskich rozpoczęła się akcja bojkotu francuskich towarów. Wprost usuwane są one ze sklepów.