Abp Jędraszewski do kapłanów. „Znajdujecie się na pierwszej linii zmagań”

Znajdujecie się na pierwszej linii zmagań o cywilizację miłości, która tak bardzo leżała na sercu św. Janowi Pawłowi II Wielkiemu, i która obecnie znalazła się w naszej Ojczyźnie w stanie wielkiego zagrożenia – napisał do kapłanów metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

W sobotnim liście do duchownych krakowskich metropolita abp. Marek Jędraszewski podziękował im za wsparcie i podkreślił: „Ze swej strony również Was zapewniam o mojej modlitwie w Waszych intencjach, zdając sobie sprawę z tego, że znajdujecie się na pierwszej linii zmagań o cywilizację miłości, która tak bardzo leżała na sercu św. Janowi Pawłowi II Wielkiemu i która obecnie znalazła się w naszej Ojczyźnie w stanie wielkiego zagrożenia”.

Jak zaznaczył, obecny czas związany jest z „niewyobrażalną, nie tylko słowną, agresją”. „(…) Dewastuje się nasze świątynie, a przede wszystkim oskarża się nas za to, że stoimy na straży prawdy o godności i świętości każdego ludzkiego życia zawartej w Chrystusowej Ewangelii” – napisał.

Przywołał też fragment Listu św. Pawła do Efezjan. Apostoł wzywa w nich do walki nie przeciw „krwi i ciału”, ale „przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” oraz do „wzięcia na siebie pełnej zbroi Bożej”, „hełmu zbawienia i miecza Ducha, to jest słowa Bożego”, „aby w dzień zły zdołać się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko”.

Przytaczając fragmenty listu św. Pawła, Jędraszewski wskazał na potrzebę czuwania i modlitwy za siebie nawzajem. (PAP)