Kandydatka na RPO o obrońcach kościoła. „Na jakiej podstawie prywatne bojówki bronią dostępu do kościołów?” [VIDEO]

Kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich i bliska współpracownica Adama Bodnara odniosła się do ostatnich wydarzeń w polce. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz wyraziła oburzenie faktem, że „prywatne bojówki” bronią kościołów przed hordami „strajkujących” wandali.

W ostatnich dniach w Polsce dochodzi do licznych aktów wandalizmu, wymierzonych w dużym stopniu w kościoły. W poniedziałek lewaccy wandale zaatakowali m.in. broniących kościół św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży w Warszawie. Rzucali także kamieniami, butelkami i jajkami w obrońców świątyni, którzy odnieśli obrażenia. Ucierpiała także dziennikarka Agnieszka Jarczyk, relacjonująca wydarzenia dla Mediów Narodowych. Plac kościelny po „strajku kobiet” wyglądał jak pobojowisko. Wandale zdewastowali także m.in. zabytkową katedrę w Płocku i wiele innych świątyń oraz pomników.

Nic złego najwyraźniej nie widzi w tym jednak kandydatka na RPO Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” nazwała obrońców kościoła „prywatnymi bojówkami”.

– Na jakiej podstawie takie prywatne bojówki bronią dostępu do kościołów? Na jakiej podstawie naruszają nietykalność cielesną osób, które do tego kościoła chcą wejść? Przecież na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie dochodziło też do wyniesienia jednej protestującej kobiety, albo więcej – teraz już nie pamiętam – przez takiego, nie wiem, jak to nazwać – ochroniarza czy broniącego dostępu do kościoła – mówiła kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich.

– Moim zdaniem nie ma takich podstaw (prawnych – red.) – dodała.

Do słów Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz odniósł się na Twitterze Rafał Otoka-Frąckiewicz.

„Dzień dobry. Nazywam się @ZuzannaRB i jestem kandydatką na rzecznika praw obywatelskich. Chcę zadać pytanie: Jakim prawem ludzie bronią się przed lewicowymi bojówkami, utrudniając im niszczenie mienia? No ja się pytam, jakim???” – skwitował publicysta.

Dzień dobry. Nazywam się @ZuzannaRB i jestem kandydatką na rzecznika praw obywatelskich. Chcę zadać pytanie: Jakim prawem ludzie bronią się przed lewicowymi bojówkami, utrudniając im niszczenie mienia? No ja się pytam, jakim??? 🚑 https://t.co/wmis20aoOn — Rafał Otoka Frąckiewicz (@rafalhubert) November 1, 2020

W poniedziałek 26 października prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz ogłosił powołanie Straży Narodowej do obrony kościołów przed lewackimi chuliganami.

„Zero tolerancji dla agresji skrajnej lewicy! Lewica wypowiedziała wojnę, więc musi powstać samoobrona wobec ich agresji. Powołujemy „Straż Narodową” która będzie bronić wartości naszej cywilizacji. Nie będziemy biernie przyglądali się jak zaczną palić nam Kościoły jak na Zachodzie” – napisał.

Zero tolerancji dla agresji skrajnej lewicy! Lewica wypowiedziała wojnę, więc musi powstać samoobrona wobec ich agresji. Powołujemy „Straż Narodową” która będzie bronić wartości naszej cywilizacji. Nie będziemy biernie przyglądali się jak zaczną palić nam Kościoły jak na Zach pic.twitter.com/iFMjXq8qBr — Robert Bąkiewicz (@RBakiewicz) October 26, 2020

Źródła: Rzeczpospolita/Twitter/nczas.com