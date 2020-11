Stanisław Żółtek o aborcji i karze śmierci dla członków Trybunału Konstytucyjnego [WIDEO]

Stanisław Żółtek był gościem na kanale NamZależy na YouTube, gdzie większą część programu poświęcono kwestiom gospodarczym. Na koniec wywiadu były kandydat na Prezydenta odniósł się także do kwestii aborcji i wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Przypomnijmy, że w przedostatni czwartek października Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności ustawy dotyczącej przerywania ciąży z Konstytucją. Po tym wyroku w całej Polsce rozpoczęły się protesty zwolenników zabijania dzieci nienarodzonych i pożytecznych idiotów rewolucyjnej lewicy, organizowane przez Strajk Kobiet, który postuluje aborcję na żądanie.

Żółtek o aborcji

– Uważam, że tu jednoznaczne stanowisko jest błędem, jest to tak ciężki temat – zaczął Żółtek. Dodał, że sporo przemyślał w tej sprawie i bliżej mu do środowisk walczących o ochronę życia.

– Jeżeli ktoś mówi, że jest spore prawdopodobieństwo, że ktoś tam urodzi się kaleką i dlatego można go zabić. Ja się z tym nie zgadzam, to jest jak w rzymskiej zasadzie lepiej uniewinnić stu winnych niż skazać jednego winnego – mówił były europoseł.

– Też nie jest tak, że każde dziecko, które jest w łonie matki musi być urodzone. Jeżeli jest dziecko martwe, nie ma na przykład mózgu, to trudno robić z kobiety trumnę, która ma donosić – dodał. Jak podkreślił takie stanowisko jest dla niego „przesadą”.

Żółtek o Trybunale Konstytucyjnym

– Trybunał Konstytucyjny jest do tego, żeby sprawdzać zgodność ustawy z Konstytucją. Jeżeli otrzymują wniosek o sprawdzenie ustawy mają zrobić to natychmiast, przetrzymywanie ustawy jest zdradą państwa, członków którzy przetrzymują ustawę dla własnych korzyści skazałbym nawet na karę śmierci, bo to jest tego typu zdrada – podkreślił Żółtek.

– Trybunał jest odpowiedzialny za zbadanie tego łącza ustawy z Konstytucją, nie ma oceniać czy to jest słuszne i dobrze zrobił. To że przetrzymywał jest dla mnie zdradą, natomiast to że podjął taką decyzję to dobrze, ustawa nie jest zgodna z Konstytucją – dodał.

Stanisław Żółtek podkreślił, że teraz trzeba przyjąć nową ustawę, która będzie dokładnie określała, kiedy może być przeprowadzona aborcja, tak aby nie mogły być zabijanie dzieci, które mogą urodzić się zdrowe, z lekkimi wadami czy zespołem Downa. – Trzeba błyskawicznie przyjąć nową ustawę i tyle – podsumował.