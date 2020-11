Wieńce, znicze i chryzantemy pod biurami PiS i KPRM. „Świętej pamięci wolność i gospodarka”

Wieńce oraz znicze pojawiły się przed przed biurami posłów PiS i kancelarią premiera.

„Świętej pamięci wolność i gospodarka”, „PiS spoczywaj w pokoju”, „Zdradziłaś mnie, partio” – takie hasła można zobaczyć wśród zniczy i wieńców na pogrzebowych wiązankach, które złożono przed siedzibami PiS w całej Polsce.

Wielki krzyż z chryzantem rolnicy z AgroUnii ułożyli przed kancelarią premiera Mateusza Morawieckiego.

To reakcja na ostatnie działania PiS wymierzone w wolność i gospodarkę w kraju. Nagła decyzja rządu ws. zamknięcia cmentarzy zaskoczyła przedsiębiorców.

Również ci, którzy zdążyli już kupić wieńce i znicze, zostali na lodzie. Dlatego postanowili je zanieść pod drzwi tych, którzy wydali wyrok na ich wolność oraz polską gospodarkę.

Krzyż z kwiatów został ułożony na jezdni przed @PremierRP #Warszawa to protest ogrodników, rolników, którzy liczą straty po decyzji rządu o zamknięciu cmentarzy #chryzantemy #AGROunia @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/33hXg1VTyL — Natalia Żyto (@NataliaZyto) October 31, 2020

Rolnicy z AgroUnii komentujący ułożenie wielkiego krzyża przed siedzibą premiera stwierdzili, że jest to symbol męczeństwa.

– Ale my nie poddamy się i krzyżem leżeć nie będziemy. Będziemy walczyć. My pracowaliśmy pół roku na to, żeby teraz mieć pieniądze z tego. Co mamy zrobić teraz z tym? Dla niektórych rolników to jest ostatni pieniądz na zimę. Z czego mamy teraz żyć? – mówili rolnicy reporterce Natalii Żyto.

Strajk Kobiet też namawia do tego, aby w ramach solidarności z polskimi przedsiębiorcami kupować znicze i wieńce… i zanosić je tam gdzie trzeba.

Chryzantemy i znicze pod siedzibą PiS we Wrocławiu. #wypierdalać (Zdjęcia: Jarosław Jakubczak) pic.twitter.com/LC0d6AXCpV — Krzysztof (@wr_krzysztof) October 31, 2020

– Kwiatami możemy ozdobić przestrzeń miejską, udekorować zapomniane pomniki/ miejsca pamięci, a także nasze sąsiedztwa, podwórka i balkony! A wieńce i znicze to sami najlepiej wiecie, gdzie… – powiedziała Marta Lempart ze Strajku Kobiet.

Chryzantemy i znicze w Szczecinie już znalazły miejsce. A protestujących jeszcze dziś tu nie było @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/N0vjD1Ibcf — Miłosz Gocłowski (@MiloszGoclowski) October 31, 2020

Źródło: Radio Zet / PAP