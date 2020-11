Apel 200 generałów do rządu, policji i protestujących. Obawiają się „tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji”

Sceny jakie od ponad tygodnia obserwujemy na ulicach polskich miast są bardzo mocno niepokojące. Brudne zagrywki polityczne, a przede wszystkim barbarzyństwo lewackich bojówek, które podpięły się pod Strajk Kobiet poraża. Zaniepokojeni byli generałowie i admirałowie zaapelowali w związku z tym do władz, o to żeby nie zaogniały sytuacji.

List z apelem „do rządzących o rozwagę” podpisało ok. 200 generałów i admirałów w stanie spoczynku.

„Wyrażamy głęboki niepokój w związku z rozwojem sytuacji w Kraju. (…) Zaostrzenie przepisów aborcyjnych wywołało sprzeciw obywateli i masowe protesty uliczne. Dalsza eskalacja działań, podsycanie i nieodpowiedzialne zachowania polityków doprowadzi do tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji” – napisali generałowie i admirałowie w stanie spoczynku w specjalnym apelu. Jego treść została przekazana portalowi Onet.pl.

– Ten apel odnosi się do różnych stron życia społecznego, nie tylko do polityków, ponieważ w tak niespokojnym czasie wszystkim nam jest potrzebny spokój i rozsądek – gen. bryg. w st. spocz. Dariusz Łuczak.

– Uznaliśmy, że głos generałów przy tak napiętej sytuacji społecznej jest konieczny. Apel dotyczy przede wszystkim tonowania nastrojów i zapędów władzy oraz działań policji. Uważam, że funkcjonariusze nie powinni angażować się po żadnej ze stron sporu politycznego, a tym bardziej fizycznie atakować kobiet – wyjaśnia Onetowi gen. bryg w st. spocz. Krzysztof Bondaryk. Czy zatem zdaniem gen. Bondaryka policja powinna dać się wyszaleć Antifiarzom i innym lewakom dewastującym miejsca kultu religijnego i pomniki?

– Podpisałem odezwę generałów, ponieważ oddaje ona moje spojrzenie na tego co dzieje się obecnie w naszym kraju. Widzę potrzebę uspokojenia sytuacji, bo niestety obawiam się, że powoli wkraczamy w bardzo niebezpieczny moment konfliktu społecznego, którego skutki mogą być bardzo poważne, tym bardziej że nakłada się on na pogarszającą się sytuację pandemiczną. Tymczasem z niepokojem obserwuję, że rządzący zamiast łagodzić nastroje jeszcze bardziej je podgrzewają. Bardzo się tego obawiam – mówi gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jeden z sygnatariuszy apelu generałów.

– Mam też nadzieję, że żołnierze i policjanci jeśli będą czytali ten apel, to odpowiednio go zinterpretują i potraktują jako głos całego środowiska mundurowego. Tym bardziej, że ludzie służb takiego głosu dać nie mogą, ponieważ nie mogą publicznie wyrażać swoich opinii. My oficerowie rezerwy i w stanie spoczynku możemy i dziś jest ten czas, by to zrobić – dodaje. Co to ma znaczyć? Czy zatem żołnierze i policjanci mają zacząć odmawiać wykonywania rozkazów? Jak rozumieć słowa „odpowiednia go (apel przep. red.) zinterpretują”?

– Dziś sytuacja w kraju nie jest standardowa i bezpieczna, dlatego ludzie którzy przez lata zajmowali się bezpieczeństwem państwa postanowili zabrać głos. Nasz niepokój budzi fakt, że podczas rozwijającej się pandemii nastąpiły działania rządu zaostrzające nastroje społeczne. Skutki mogą być tragiczne, dlatego nasz apel kierujemy zarówno do rządzących, jak i społeczeństwa – mówił z kolei gen. broni rez. Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych. Na szczęście nie omieszkał zauważyć, że apel powinien w głównej mierze zostać skierowany właśnie do ludzi, którzy z różnych pobudek idą siać nienawiść i barbarzyństwo na ulicach Warszawy i innych polskich miast.

Oto treść listu, który opublikował Onet.pl:

My, generałowie i admirałowie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, służb specjalnych wyrażamy głęboki niepokój w związku z rozwojem sytuacji w Kraju.

W czasie rozwijającej się pandemii, groźby niewydolności służby zdrowia i kryzysu gospodarczego wprowadzane są rozwiązania skutkujące ogromnym niezadowoleniem społecznym. Zaostrzenie przepisów aborcyjnych wywołało sprzeciw obywateli i masowe protesty uliczne.

Dalsza eskalacja działań, podsycanie i nieodpowiedzialne zachowania polityków doprowadzi do tragicznych i nieodwracalnych konsekwencji.

Czasami nadmiar emocji, niekontrolowany rozwój wydarzeń może skutkować rozlewem krwi.

Obawiamy się sytuacji, w której ponownie na ulicach polskich miast może dojść do użycia siły i niepotrzebnych ofiar.

Mamy prawo, aby przestrzec przed tragicznymi konsekwencjami gdyż nie chcemy aby taka sytuacja powtórzyła się kiedykolwiek w Polsce.

Apelujemy:

do rządzących, posłów i senatorów, aby uwzględnili wolę większości społeczeństwa i doprowadzili do zmiany nieakceptowanych rozwiązań,

do policjantek, policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, aby działali zawsze zgodnie z prawem, pamiętając, że służą społeczeństwu. Niech słowa przysięgi żołnierskiej i rot ślubowań, które składaliśmy – „ …ślubuję służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia…” towarzyszą we wszelkich Waszych działaniach,

do organizatorów i uczestników protestów o powstrzymanie się od wszelkich aktów przemocy, w tym niszczenia mienia, zabytków i obiektów kultu religijnego. Nie atakujcie policjantów, żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb mundurowych – oni nie są waszymi wrogami. Nie prowokujcie i nie dajcie się sprowokować a dobro zawsze zwycięża,

do autorytetów politycznych, moralnych i społecznych o odważną obronę wartości nadrzędnych i przekonywanie decydentów, aby niezwłocznie przystąpili do rozmów ze wszystkimi stronami konfliktu i do wypracowania kompromisu, który uspokoi nastroje społeczne. Należy przyjąć rozwiązania akceptowane przez zdecydowaną większość społeczeństwa, chroniąc je przed dramatyzmem pandemii.

Poniżej lista generałów i admirałów popierających apel, opublikowana przez Onet.pl:

GENERAŁOWIE I ADMIRAŁOWIE WOJSKA POLSKIEGO

wiceadm. w st. spocz. Marian Ambroziak

gen. dyw. w st. spocz. Tadeusz Bałachowicz

gen. dyw. w st. spocz. Zbigniew Bielewicz

gen. dyw. w st. spocz. Jarosław Bielecki

gen. w st. spocz. Mieczysław Bieniek

gen. dyw. w st. spocz. Janusz Bronowicz

gen. broni w st. spocz. Józef Buczyński

gen. dyw. w st. spocz. Leszek Chyła

gen. bryg. w st. spocz. Zbigniew Chruściński

gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Danielewski

gen. bryg. w st. spocz. Marian Daniluk

wiceadm.. w st. spocz. Ryszard Demczuk

gen. bryg. pilot rez. Tomasz Drewniak

gen. bryg. rez. Adam Duda

gen. dyw. rez. Andrzej Duks

gen. bryg. w st. spocz. Marek Dukaczewski

gen. dyw. rez. Andrzej Duks

gen. bryg. w st. spocz. Jan Dziedzic

gen. broni w st. spocz. pilot Sławomir Dygnatowski

gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Ferenz

gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Filipiak

gen. broni w st. spocz. Józef Flis

kadm.. w st. spocz. Kazimierz Głowacki

gen. bryg. w st. spocz. Tadeusz Grabowski

gen. broni w st. spocz. Zdzisław Goral

gen. bryg. rez. Dariusz Górniak

gen. dyw. w st. spocz. Zdzisław Graczyk

gen. bryg. w st. spocz. pilot Roman Harmoza

gen. bryg. w st. spocz. Brunon Herrmann

gen. bryg. w st. spocz. Michał Jackiewicz

gen. bryg. w st. spocz. Janusz Jakubowski

gen. bryg. w st. spocz. Roman Kloc

gen. bryg. rez. Artur Kołosowski

gen. bryg. w st. spocz. January Komański

gen. broni w st. spocz. Lech Konopka

gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Koziej

adm. floty w st. spocz. Roman Krzyżelewski

gen. bryg. w st. spocz. Alfons Kupis

gen. dyw. w st. spocz. Janusz Lalka

gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Lewandowski

gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Lewitowicz

gen. bryg. rez. Krzysztof Magiera

gen. broni w st. spocz. pilot Lech Majewski

kadm. w st. spocz. Michał Michalski

gen. bryg. w st. spocz. Henryk Mika

gen. dyw. w st. spocz. Jerzy Modrzewski

kadm.. w st. spocz. Mirosław Mordel

gen. bryg. w st. spocz. Marek Ojrzanowski

gen. bryg. w st. spocz. Marek Oleksiak

gen. bryg. w st. spocz. Janusz Paczkowski

gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Paszkowski

gen. dyw. w st. spocz. Aleksander Poniewierka

gen. bryg. w st. spocz. Henryk Porajski

wiceadm.. w st. spocz. Marian Prudzienica

gen. dyw. w st. spocz. Franciszek Puchała

gen. bryg. w st. spocz. Roman Pusiak

gen. bryg. pilot rez. Jan Rajchel

gen. dyw. w st. spocz. Marian Robełek

gen. rez. Mirosław Różański

gen. bryg. w st. spocz. Władysław Saczonek

gen. dyw. w st. spocz. Marek Samarcew

gen. bryg. w st. spocz. Władysław Skrzypek

gen. dyw. w st. spocz. Jerzy Słowiński

wiceadm.. w st. spocz. Henryk Sołkiewicz

gen. bryg. rez. Jarosław Stróżyk

gen. bryg. rez. Sławomir Szczepaniak

gen. bryg. w st. spocz. Witold Szymański

gen. bryg. w st. spocz. Stanisław Świtalski

wiceadm.. w st. spocz. Marek Toczek

gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Trybusz

gen. bryg. w st. spocz. Leszek Ulandowski

wiceadm. w st. spocz. Maciej Węglewski

gen. bryg. w st. spocz. Zdzisław Wijas

gen. bryg. w st. spocz. Marek Witczak

gen. broni w st. spocz. Anatol Wojtan

kadm. w st. spocz. Jarosław Zygmunt

GENERAŁOWIE POLICJI:

nadinsp. w st. spocz. Dariusz Banachowicz

nadinsp. w st. spocz. Stanisław Białas

nadinsp. w st. spocz. Dariusz Biel

nadinsp. w st. spocz. Janusz Bieńkowski

nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Budzik

nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Centkowski

nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński

nadinsp. w st. spocz. Mariusz Dąbek

nadinsp. w st. spocz. Michał Domaradzki

nadinsp. w st. spocz. Irena Doroszkiewicz

nadinsp. w st. spocz. Dariusz Działo

gen. insp. w st. spocz. Marek Działoszyński

gen. insp. w st. spocz. Krzysztof Gajewski

nadinsp. w st. spocz. Józef Gdański

nadinsp. w st. spocz. Andrzej Gorgiel

nadinsp. w st. spocz. Marek Hebda

nadinsp. w st. spocz. Waldemar Jarczewski

nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Jarosz

nadinsp. w st. spocz. Józef Jedynak

gen. insp. w st. spocz. Antoni Kowalczyk

nadinsp. w st. spocz. Leszek Lamparski

nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Ławniczak

nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Maciejewski

nadinsp. w st. spocz. Adam Maruszczak

nadinsp. w st. spocz. Leszek Marzec

gen. insp. w st. spocz. Andrzej Matejuk

gen. insp. w st. spocz. Jan Michna

nadinsp. w st. spocz. Sławomir Mierzwa

nadinsp. w st. spocz. Adam Mularz

nadinsp. w st. spocz. Dariusz Nagański

nadinsp. w st. spocz. Wojciech Olbryś

nadinsp. w st. spocz. Wojciech Ołdyński

nadinsp. w st. spocz. Michał Otrębski

nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło

nadinsp. w st. spocz. Igor Parfieniuk

nadinsp. w st. spocz. Arkadiusz Pawełczyk

nadinsp. w st. spocz. Edward Pietkiewicz

nadinsp. w st. spocz. Tomasz Połeć

nadinsp. w st. spocz. Cezary Popławski

nadinsp. w st. spocz. Adam Rapacki

nadinsp. w st. spocz. Jarosław Sawicki

nadinsp. w st. spocz. Mirosław Schossler

nadinsp. w st. spocz. Ryszard Siewierski

nadinsp. w st. spocz. Ferdynand Skiba

nadinsp. w st. spocz. Wojciech Sobczak

nadinsp. w st. spocz. Wiesław Stach

nadinsp. w st. spocz. Jacek Staniecki

nadinsp. w st. spocz. Jerzy Stańczyk

nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Starańczak

nadinsp. w st. spocz. Zdzisław Stopczyk

nadinsp. w st. spocz. Bogusław Strzelecki

nadinsp. w st. spocz. Eugeniusz Szczerbak

nadinsp. w st. spocz. Ryszard Szkotnicki

gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder

nadinsp. w st. spocz. Kazimierz Szwajcowski

nadinsp. w st. spocz. Henryk Tokarski

nadinsp. w st. spocz. Andrzej Trela

nadinsp. w st. spocz. Henryk Tusiński

nadinsp. w st. spocz. Ireneusz Wachowski

nadinsp. w st. spocz. Janusz Wikariak

nadinsp. w st. spocz. Ryszard Wiśniewski

nadinsp. w st. spocz. Andrzej Woźniak

nadinsp. w st. spocz. Krzysztof Zgłobicki

GENERAŁOWIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ:

nadbryg. w st. spocz. Piotr Buk

nadbryg. w st. spocz. Ryszard Dąbrowa

nadbryg. w st. spocz. Seweryn Dyja

nadbryg. w st. spocz. Józef Galica

nadbryg. w st. spocz. Ryszard Grosset

gen. bryg. w st. spocz. Teofil Jankowski

nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński

nadbryg. w st. spocz. Ryszard Kamiński

nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Karcz

nadbryg. w st. spocz.. Roman Kaźmierczak

nadbryg. w st. spocz. Ryszard Korzeniowski

nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski

nadbryg. w st. spocz. Bogdan Kuliga

nadbryg. w st. spocz. Piotr Kwiatkowski

gen. bryg. w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz

nadbryg. w st. spocz. Wojciech Mendelak

gen. bryg. w st. spocz. Zbigniew Meres

nadbryg. w st. spocz. Gustaw Mikołajczyk

nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski

nadbryg. w st. spocz. Andrzej Mróz

nadbryg. w st. spocz. Zbigniew Muszczak

nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski

nadbryg. w st. spocz. Ryszard Psujek

nadbryg. w st. spocz. Marek Rączka

nadbryg. w st. spocz. Maciej Schroeder

nadbryg. w st. spocz. Janusz Skulich

nadbryg. w st. spocz. Jacek Staśkiewicz

nadbryg. w st. spocz. Karol Stępień

nadbryg. w st. spocz. Andrzej Szcześniak

nadbryg. w st. spocz. Aleksander Szymański

nadbryg. w st. spocz. Ignacy Ścibiorek

nadbryg. w st. spocz. Piotr Świeczkowski

nadbryg. w st. spocz. Stanisław Węsierski

nadbryg. w st. spocz. Andrzej Witkowski

nadbryg. w st. spocz. Jerzy Wolanin

GENERAŁOWIE BIURA OCHRONY RZĄDU:

gen. bryg. w st. spocz. Paweł Bielawny

gen. bryg. w st. spocz. Mirosław Gawor

gen. bryg. w st. spocz. Andzrej Gawryś

gen. dyw. w st. spocz. Marian Janicki

gen. bryg. w st. spocz. Krzysztof Klimek

gen. bryg. w st. spocz. Jerzy Matusik

gen. dyw. w st. spocz. Grzegorz Mozgawa

GENERAŁOWIE SŁUŻB SPECJALNYCH:

gen. bryg w st. spocz. Krzysztof Bondaryk

gen. bryg. w st. spocz. Gromosław Czempiński

gen. bryg. w st. spocz. Wiktor Fonfara

gen. bryg. w st. spocz. Maciej Hunia

gen. bryg. w st. spocz. Henryk Jasik

gen. bryg. w st. spocz. Andrzej Kapkowski

gen. bryg. w st. spocz. Radosław Kujawa

gen. bryg. w st. spocz. Dariusz Łuczak

gen. bryg. w st. spocz. Janusz Nosek

gen. bryg. w st. spocz. Paweł Pruszyński

GENERAŁOWIE I ADMIRAŁOWIE STRAŻY GRANICZNEJ:

gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Anklewicz

gen. bryg. SG w st. spocz. Jacek Bogdan

gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Borkowski

gen. bryg. SG w st. spocz. Marek Dominiak

gen. bryg. SG w st. spocz. Leszek Elas

gen. bryg. SG w st. spocz. Jarosław Frączyk

gen. bryg. SG w st. spocz. Tadeusz Frydrych

gen. bryg. SG w st. spocz. Włodzimierz Gryc

gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Kamiński

gen. bryg. SG w st. spocz. Marian Kasiński

gen. dyw. SG w st. spocz. Józef Klimowicz

kadm.. SG w st. spocz. Stanisław Lisak

gen. bryg. SG w st. spocz. Henryk Majchrzak

gen. bryg. SG w st. spocz. Zygmunt Staniszewski

gen. dyw. SG w st. spocz. Dominik Tracz

gen. bryg. SG w st. spocz. Andrzej Wasiuk

GENERAŁOWIE SŁUŻBY WIĘZIENNEJ:

gen. SW w st. spocz. Włodzimierz Markiewicz

gen. SW w st. spocz. Jacek Pomiankiewicz

gen. SW w st. spocz. Andrzej Popiołek

gen. SW w st. spocz. Jan Pyrcak

gen. SW w st. spocz. Marek Szostek

gen. SW w st. spocz. Jacek Włodarski

Źródło: Onet.pl, NCzas.com