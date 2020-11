Fala protestów w Polsce. „Daj żyć kulturze” – w Sopocie apel do rządu o złagodzenie restrykcji i zniesienie składek na ZUS [VIDEO]

Na ulice polskich miast wychodzą nie tylko zwolennicy aborcji spod znaku Ogólnokrajowego Protestu Kobiet. W Sopocie protestują środowiska artystyczne, które domagają się pomocy od rządu i zniesienia restrykcji. W wyniku nałożonych obostrzeń nie mogą pracować i zarabiać.

Organizatorami protestu są artyści związani m.in. z Teatrem Muzycznym w Gdyni. Do manifestacji dołączyli ludzie związani z kulturą, sztuką, muzyką czy muzeami.

Kolejne restrykcje, obostrzenia, nakazy i zakazy wprowadzone przez rząd w związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa postawiły branżę artystyczną nad przepaścią. Na koncertach czy występach teatralnych zarabiają nie tylko wielkie gwiazdy i tzw. celebryci, którzy mieli szansę na zbudowanie poduszki finansowej (czy to zrobili, to inna kwestia), ale także mniej znani artyści oraz pracownicy, którzy kokosów nie zarabiają. Teraz albo uniemożliwiło im się pracę albo zyski ograniczyło do minimum, zezwalając na jedynie 25 proc. frekwencję, co stawia organizację wszelkich spektakli na skraju opłacalności.

„Po raz kolejny w tym roku próbuje się pogrzebać kulturę, a wraz z nią dziesiątki tysięcy ludzi, dla których to nie tylko pasja, ale też praca, która pozwala utrzymać rodzinę, zapłacić rachunki i po prostu żyć godnie z tego, co się kocha i na doskonalenie czego poświeciło się lata pracy” – piszą organizatorzy protestów.

Sprzed dworca w Sopocie wyruszy zaraz demonstracja w obronie kultury i artystów, którzy cierpią podczas epidemii. Jednym z głównych haseł marszu jest "Zarażaj kulturą" @dz_baltycki pic.twitter.com/tYV0foOeZq — Rafał Mrowicki (@MrowickiRafal) November 2, 2020

Protestujący spotkali się w centrum Sopotu, skąd przeszli na słynny Monciak, a stamtąd pod muszlę koncertową, gdzie w ramach manifestacji odśpiewali piosenki i przedstawili swoje postulaty. Oto one:

1. Powrót do minimum 50% frekwencji podczas wszelkich wydarzeń kulturalnych. 2. Zwolnienie z ZUS’u od marca 2020 do końca pandemii dla samozatrudnionych ludzi kultury i sztuki. (nie wyłącznie artystów, ale wszystkich zawodów współtworzących wydarzenia kulturalne). 3. Rekompensaty dla wszystkich artystów na samozatrudnieniu i freelancerów w wysokości 80%, wyliczone na podstawie średniej miesięcznej za rok 2019.

Przykład – jeśli średnio z artystycznych umów, czy faktur w zeszłym roku dochód wyniósł np. 5000zł netto na miesiąc, to za każdy miesiąc od kwietnia, kiedy dochód był mniejszy przysługuje wyrównanie do 80% z tych 5000, czyli jeśli dochód np. we wrześniu 2020 wyniósł 1500 zł to rząd dopłaca 80% z 3500zł. Jeśli natomiast z powodu pandemii przychód wyniósł 0zł to analogicznie 80% z 5000zł 4. Powstanie Krajowej Rady Artystów Polskich, czyli demokratycznie wybieranego ciała, które zostanie usankcjonowane prawnie przez sejm i będzie ciałem z inicjatywą ustawodawczą oraz będzie aprobować lub odrzucać wszelkie ustawy dotyczące szeroko pojętej branży artystycznej. 5. Debata nad kartą artysty i stworzenie skutecznej ochrony środowiska artystycznego. 6. Wyegzekwowanie opłat za treści audio-video od zagranicznych nadawców.