Marsz Niepodległości 2020. Oto hasło i grafika tegorocznej imprezy

Już za kilka dni ulicami Warszawy ruszy XI Marsz Niepodległości. W poniedziałek Rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Damian Kita opublikował tegoroczne hasło i plakat

„XI Marsz Niepodległości przejdzie pod hasłem: ‚Nasza cywilizacja nasze zasady’!”

„Tradycyjnie zapraszamy do wzięcia udziału w największej, patriotycznej manifestacji w Europie! Ruszamy o 14:00 11.11.2020r. z ronda Dmowskiego w Warszawie!” – czytamy w poście opatrzonym grafiką, przedstawiającą nowy plakat.

XI Marsz Niepodległości przejdzie pod hasłem: „Nasza cywilizacja nasze zasady”! Tradycyjnie zapraszamy do wzięcia udziału w największej, patriotycznej manifestacji w Europie! Ruszamy o 14:00 11.11.2020r. z ronda Dmowskiego w Warszawie! Oto oficjalny plakat: pic.twitter.com/TdhJm9G2GQ — Damian Kita (@Damian_Kita) November 2, 2020

Jaka będzie trasa tegorocznego marszu?

„Nasze zgromadzenie uzyskało status cyklicznego, co oznacza, że trasa będzie taka sama jak w roku ubiegłym. Pójdziemy Alejami Jerozolimskimi, Mostem Poniatowskiego, Wybrzeżem Szczecińskim, ulicą Siwca, aby na koniec wejść na Błonia Stadionu Narodowego! Łącznie do przebycia jest ponad 3 km, będziemy szli wolno, dlatego zachęcamy do udziału również osoby starsze” – czytamy na stronie stowarzyszenia.

Organizacja Marszu Niepodległości zawsze wiązała się z wieloma trudnościami.

Lewicowe media i lewicowi politycy robią wszystko, żeby uprzykrzyć życie jego twórcom i zniechęcać Polaków do uczestnictwa w nim.

Ten rok będzie jednak wyjątkowo trudny. Nie dość, że rząd wprowadził ograniczenia związane z pandemią, wedle których imprezy masowe nie mogą się odbywać, to jeszcze jego zagorzałym przeciwnikiem jest prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

– Nie ma mowy o rejestracji tego typu zdarzeń – powiedział pod koniec października. Tutaj włodarz miasta okazuje się hipokrytą, bo nie ma nic przeciwko przemarszom zwolenników aborcji, mało tego sam w nich uczestniczy.

– Te demonstracje są całkowicie spontaniczne – tłumaczył.

No to wygląda na to, że teraz Marsz Niepodległości przejdzie stołecznymi ulicami „całkowicie spontanicznie”, bo jego organizatorzy nie mają zamiaru ustępować.

„Marsz Niepodległości w 2020 r. odbędzie się bez względu na to, co powiedzą władze (stołeczne czy rządowe)” – zapewnił Witold Tumanowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Źródło: tter