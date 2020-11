Piłkarze Francji podzieleni w sprawie zamachu terrorystycznego?

Informowaliśmy już o wpisie rosyjskiego sportowca z Dagestanu, który opublikował zdjęcie prezydenta Francji z odciśniętą podeszwą burta na twarzy. Chodzi o światowego mistrza MMA Chabiba Nurmagomiedowa. Teraz okazuje się, że ten wpis „polubił” m.in. znany piłkarz reprezentacji Francji Karem Benzema i kilku jego kolegów.

Poszło o francuskie karykatury Mahometa i wsparcie dla takich publikacji w imię „wolności słowa” Macrona. Doprowadziły one do aktów terroru, presji politycznej państw muzułmańskich, czy bojkotu francuskich towarów. Potępienia karykatur dokonali też muzułmańscy sportowcy.

Co innego jednak, kiedy czyni to sportowiec z rosyjskim paszportem, a co innego, kiedy deptanie wizerunku swojego prezydenta popiera reprezentant Francji.

Kilku aktualnym i byłym piłkarzom francuskiej drużyny narodowej, wpis Nurmagomiedowa się spodobał i go nawet „polubili”. Są to m.in. Karim Benzema, Mamadou Sakho i Tiémoué Bakayoko.

Podobnie uczynili także Bośniak Miral Pjanic, piłkarski emeryt David Beckham i według internautów piłkarz PSG Presnel Kimpembe. Ten ostatni chyba się jednak szybko wycofał i na Twitterze napisał: „uprawiam sport, a nie politykę”. Dodatkowo potępił terroryzm. Jego „polubienie” zaś zniknęło.

⚠️🔴 @Benzema et d’autres joueurs de foot likent une publication anti-france, anti #CharlieHebdo et justifiant les motivations des attaques terroristes (“Qu’Allah écrase son châtiment”) de #Khabib.

Via @KarenAdhar pic.twitter.com/PVxsLuzWrG — Damien Rieu (@DamienRieu) October 31, 2020

Media francuskie zwracają uwagę, że tylko niektórzy piłkarze kadry wzięli udział w filmiku w hołdzie dla nauczyciela Patyego, ściętego przez islamistycznego terrorystę w Conflans-Sainte-Honorine. Wielu internautów zwróciło uwagę na brak… czarnych graczy, wyznawców islamu.

Byli Antoine Griezmann, Clément Lenglet, Hugo Lloris i Raphaël Varane… Dlatego inetranuci pytali – „gdzie są czarni gracze?”. Zwłaszcza takie gwiazdy jak Kylian Mbappé, Paul Pogba i Presnel Kimpembe? Komentarze żartują z „pięknej różnorodności”, piszą o „wstydzie”, ale też pojawiły się nawet głosy żądające usunięcia nieobecnych z kadry.

Vive la République!

Vive nos professeurs !

Vive notre école! Le message de l’équipe de France de football ⚽️ 🇫🇷

à tous nos élèves.

Pour la rentrée de lundi et l’hommage à Samuel Paty : pic.twitter.com/bz1qvqBMQa — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) October 31, 2020

Wspomniany Benzema jest z pochodzenia Algierczykiem. Zaczynał w Olimpiqu Lyon, w kadrze debiutowałw 2005 roku. Obecnie gra w Realu. Benzema wraz z innym francuskim piłkarzem, Franckiem Ribéry’m (także muzułmaninem) zamieszany był w aferę seksualną z udziałem nieletniej Zahii Dehar.

Także w szantażowanie kolegi z reprezentacji Mathieu Valbueny. Krytykowano go też za manifestacyjne nieśpiewanie francuskiego hymnu narodowego przed meczami reprezentacji. Teraz okazało się, że bliskie są mu poglądy zawodnika MMA.

Chabib Nurmagomiedow nazwał prezydenta Francji „śmieciem” i dodał, że takie „prowokacje” będą miały „poważne konsekwencje”, ponieważ „pobożni zawsze mają ostatnie słowo”.