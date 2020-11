Skandal podczas spotkania z opozycją u premiera Morawieckiego! Grzegorz Braun wyrzucony mimo zaproszenia

W poniedziałek wieczorem rozpoczęło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. W spotkaniu miał uczestniczyć Grzegorz Braun z Konfederacji, ale został wyproszony przez Michała Dworczyka.

W spotkaniu z premierem Morawieckim udziału odmówili przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy najwyraźniej nie są zainteresowani jakimikolwiek rozmowami czy pozyskaniem informacji od rządu. Na spotkaniu, oprócz przedstawicieli PiS, pojawili się więc tylko wysłannicy PSL oraz Konfederacji.

W spotkaniu uczestniczą członkowie rady medycznej ds. epidemiologicznych. Głównym tematem spotkania ma być sytuacja epidemiczna związana ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem i działania rządu w celu ich ograniczenia. Być może pojawi się też temat protestów po wyroku TK ws. przepisów aborcyjnych.

Na spotkanie do premiera przybyli przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości – wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki oraz rzeczniczka partii Anita Czerwińska.

„Dziś u premiera ważna narada w/s pandemii. Prognozy nie są optymistyczne. Opozycyjne kluby parlamentarne nieobecne. Jak zwykle nie mają nic do powiedzenia” – napisał na Twitterze Ryszard Terlecki.

Dziś u premiera ważna narada w/s pandemii. Prognozy nie są optymistyczne. Opozycyjne kluby parlamentarne nieobecne. Jak zwykle nie mają nic do powiedzenia. — Ryszard Terlecki (@RyszardTerlecki) November 2, 2020

PSL wysłał lekarzy

Klub PSL wysłał na to spotkanie swoich ekspertów. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że „jeśli szczere są intencje premiera Morawieckiego w zaproszeniu, że ma to być rozmowa o epidemii, przewidywania i założenia z radą ekspertów, to wysyłamy swoich ekspertów – dyrektora naczelnego Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu dr. n. med. Marka Kosa i dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ‚Meditrans’ SP ZOZ w Warszawie, sekretarza Zarządu Związku Pracodawców Państwowego Ratownictwa Medycznego Karola Bielskiego”.

Braun wyproszony ze spotkania

Ze strony Konfederacji na spotkaniu pojawił się szef koła Jakub Kulesza.

„My zawsze na tego typu spotkania się udajemy, nawet gdy wiemy, że ich celem nie jest jakakolwiek konsultacja, a sprawianie wrażenia, że rząd swoje decyzje konsultuje. Zatem, jeśli tylko dotrze do nas zaproszenie, bo jak dotąd ono nie dotarło, to na nim będziemy. A nuż tym razem się czegoś od premiera dowiemy” – mówił w poniedziałek przed południem Kulesza.

W poprzednim spotkaniu – wówczas online – wraz z Kuleszą uczestniczył Grzegorz Braun. Tym razem spotkanie odbywa się stacjonarnie i polityk Konfederacji nie został na nie wpuszczony. Oficjalnie – przez brak maseczki.

„Mimo szczerych chęci, nie zdam Państwu sprawy z trwających właśnie w URM „konsultacji z opozycją” – tym razem wyłącznie dla zamaskowanych. Nie każdy musi spotykać się z Mateuszem Morawieckim – zauważył Michał Dworczyk, wypraszając mnie ze spotkania, na które sam wcześniej zapraszał” – poinformował na Twitterze Braun.