StrajkKobiet. Zdewastowano pomnik Dzieci Utraconych

Kolejny akt dewastacji na fali protestów po wyroku TK. W Brzezówce na Śląsku Cieszyńskim oblano – substancją przypominającą smołę – pomnik Dzieci Utraconych. Lokalna społeczność jest poruszona tym aktem wandalizmu.

„Kolejna granica bezmyślności i chamstwa została przekroczona” – napisał na Facebooku Grzegorz Sikorski – wójt Gminy Hażlach, w której znajduje się Brzezówka.

„O ile mogę zrozumieć całą złość i bezradność wobec tego, co dzieje się wokół nas. To nie mogę pojąć komu i czemu miał służyć ten akt wandalizmu na cmentarzu komunalnym w Brzezówce…” – kontynuuje śląski samorządowiec.

„Kochani ten pomnik (ufundowany przez hażlaską firmę #IKONA) jest dla wielu z nas miejscem symbolicznym, gdzie przychodziliśmy zapalić znicz i pomodlić się za dzieci nienarodzone.”

„Wiele osób zaangażowało się aby to miejsce powstało. Niestety wczoraj (może data nieprzypadkowa) jeden szczeniacki wybryk to wszystko przekreślił. Jakim trzeba być człowiekiem aby pod osłoną nocy wylać farbę na Pomnik Dzieci Nienarodzonych, być może niszcząc go bezpowrotnie” – ubolewa wójt.

Akt wandalizmu na Śląsku nie jest niestety osamotnionym przypadkiem. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji podobne zdarzenia miały miejsce w całej Polsce.

Biorąc jednak pod uwagę przesłanie zniszczonego pomnika i nowe żądania formułowane przez Strajk Kobiet – ten wyczyn nieznanych sprawców ma bardzo wyraźną symbolikę.

Sprawa została już zgłoszona na policję.