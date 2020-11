Szef WHO na kwarantannie. Miał kontakt z osobą zakażoną

Ghebreyesus oświadczył, że czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów.

„Zostałem zidentyfikowany jako kontakt z osobą, której wynik testu jest pozytywny. Czuję się dobrze i nie mam objawów choroby, ale w ciągu najbliższych dni poddam się kwarantannie zgodnie z protokołami WHO i będę pracować z domu” – napisał na Twitterze.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020