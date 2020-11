tojestwojna. Wściekłe nie odpuszczają! Nie chcą się dogadać, planują kolejne awantury

Ogólnopolskie Strajk Kobiet na swoim facebookowym koncie zachęca do organizacji kolejnych manifestacji. Jak czytamy na stronie, protesty objęły swoim zasięgiem prawie 500 miast w Polsce, a także poza jej granicami. Widać, że organizatorki mimo próby złagodzenia ze strony rządzących, m.in. projektu ustawy prezydenta Andrzeja Dudy, nie odpuszczają.

W obliczu masowych protestów spowodowanych orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji, później podsycanego lewicowymi postulatami, prezydent Andrzej Duda poinformował w piątek, że po przeprowadzeniu konsultacji „zdecydował się na złożenie do Sejmu RP projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”. Dokument ma sześć stron i jest dostępny na stronie Sejmu.

„Uwzględniając wskazania Trybunału, projekt ten przewiduje wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne” – przekazał Duda.

Organizatorki Strajku Kobiet nie są jednak zdolne do debaty. Widać, że nie samo orzeczenie TK jest celem ich demonstracji, a m.in. działanie na rzecz społeczności LGBT czy wizja Polski jako państwa świeckiego. Tak więc nie składają broni.

„Działamy i robimy rzeczy: oddolnie, tak jak możemy, tak jak czujemy najlepiej. Przed wami nasza nowa strajkowa mapa, dzięki której nie tylko zobaczycie co i gdzie się dzieje, oraz ile Was będzie, ale także możecie dodać swoje własne wydarzenie” – czytamy na facebookowym koncie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

„Bardzo Was do tego zachęcamy, korzystajcie z tego narzędzia i rejestrujcie swoje wydarzenia poprzez kliknięcie w link ‚zarejestruj wydarzenie’ na pierwszym slajdzie.

Bardzo nam zależy żeby być z Wami w kontakcie, dlatego, że tworzymy sztab i fundusz wsparcia obywatelskiego, także dla osób niezaangażowanych w nasze struktury, a inicjujących obecne protesty” – zachęcają.

Piszą o sobie, że są „oddolnym ruchem wkurzonych kobiet i wspierających nas rozumnych mężczyzn”. Bo przecież jak ktoś nie zechce ich wesprzeć i drzeć się na ulicy „Je*** PiS”, żeby później pójść wykrzykiwać podobne hasła pod kościołem, to od razu musi być nierozumnym mężczyzną.

„Protestujemy i działamy na rzecz praw kobiet, demokracji, Polski dla wszystkich, mobilizując się w blisko 500 miastach miastach w Polsce jak również po za jej granicami – 90% z nich to miejscowości mniejsze niż 50 000 mieszkańców, co jest naszą największą siłą i dumą!” – czytamy. Czyli walczą o wszystko i o nic. Do kobiet, który nie zgadzały się z orzeczeniem TK szybko przykleili się lewaccy i lewicowi działacze, żeby teraz stał się to ich narzędziem w walce o wszystko czego sobie zażyczą.