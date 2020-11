Grzegorz Braun: PiS robi nam STAN WOJENNY na raty. Wolność odbiera się telefonem z sanepidu! [VIDEO]

PiS robi wszystko, aby ograniczyć wolność Polakom. Grzegorz Braun skomentował ostatnie działania rządu Jarosława Kaczyńskiego.

– Latem Inspektor Sanitarny Pinkas zapowiedział, że wytworzona zostanie przez rząd taka atmosfera, oczekiwanie szczepionki. A w tym tygodniu, w najświeższym expose coivdowym premier hasło szczepionka wymienił najmniej z pięć razy – zauważył poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Poseł zwrócił uwagę również na działania Wojsk Ochrony Terytorialnej. WOT oddelegowano zostały bowiem do tworzenia punktów, w których będą szczepieni Polacy.

Jednocześnie Grzegorz Braun raz jeszcze podkreślił, że obostrzenia nakładane przez PiS na Polaków są nielegalne.

– Policja ściga nielegalnie ludzi za to, że ich ubiór jest z punktu widzenia policji niekompletny. A dlaczego jest to bezprawne? Bo istnieje zasada domniemania niewinności (…), a obostrzenia opierają się na domniemaniu winy i odpowiedzialności zbiorowej. Rząd tymi obostrzeniami nominował wszystkich znajdujących się pod jurysdykcją, wątpliwą, tego rządu na terytorium Rzeczypospolitej Polski, na podejrzanych, podejrzanych, iż są nosicielami tego wirusa (…) to jest bezprawne! – podkreślił poseł Konfederacji.

Co więcej, Braun zwrócił uwagę, że takie zachowanie nie możliwe w naszej cywilizacji.

Już król Jagiełło 600 lat temu wprowadził przywilej, mówiący, że nikt nie będzie więziony bez wyroku sądu.

– Teraz odbiera się wolność telefonem z Sanepidu – podkreślił Braun.

Źródło: NCzasTV