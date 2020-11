Agencja KAI przedstawia stanowisko opinię ks. bpa Józefa Wróbla, przewodniczącego Zespołu Ekspertów Komisje Episkopatu Polski ds. Bioetycznych. Wynika z niej, ze prezydent Andrzej Duda ma problem.

Biskup stwierdza jednoznacznie, że prezydent „wychodzi z inicjatywą ustawodawczą, która zawiera propozycję ograniczającą #aborcja, jednak jednocześnie wyraża na nią zgodę, a jako katolik nie może tego czynić”.

Większość katolików jakoś zapomina, że w kwestii życia nie powinno dla nich być żadnych „kompromisów”. W tej materii wszystkie są „zgniłe”.

Jeden z internautów przypomina zresztą, że prezydencka propozycja „nie ogranicza aborcji. Ograniczył ją wyrok TK.

Teraz Prezydent rozszerza możliwości dokonywania aborcji, względem wyroku TK”.

Prezydencki projekt noweli ustawy o planowaniu rodziny został tymczasem skierowany do pierwszego czytania w komisjach. Prezydent Andrzej Duda złożył go w piątek 30 października w Sejmie.

Projekt zmian w tzw. ustawie antyaborcyjnej ma dostosować ją do ubiegłotygodniowego wyroku TK.

Prezydent proponuje wprowadzenie do ustawy przepisu, że aborcja jest możliwa, jeśli „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne, upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu; pozostałe to sytuacja, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

.@AndrzejDuda wychodzi z inicjatywą ustawodawczą, która zawiera propozycję ograniczającą #aborcja, jednak jednocześnie wyraża na nią zgodę, a jako katolik nie może tego czynić – konstatuje bp Józef Wróbel, przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych. #SerwisKAI pic.twitter.com/fsN88WZdDE — Agencja KAI (@agencja_KAI) November 3, 2020

Źródło: KAI/ PAP