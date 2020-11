Spłonęły dwa kościoły. „To bardzo podejrzane” [FOTO]

Pożary wybuchły w dwóch kościołach oddalonych od siebie o 7 kilometrów w odstępie sześciu godzin. Budynki sakralne spłonęły doszczętnie. Szczęśliwie nikt nie odniósł poważnych ran.

Kościoły miały status zabytku i pochodziły z epoki średniowiecza. Choć strażacy szybko pojawili się na miejscu, nie mieli szans na uratowanie kościołów. Ogień rozprzestrzenił się zbyt szybko.

Miejscowe władze natychmiast rozpoczęły dochodzenie. – To bardzo podejrzane, że oba kościoły stanęły w płomieniach mniej więcej w tym samym czasie w bliskiej odległości. Zbadamy wszystko dokładnie, na razie nie wykluczamy żadnej wersji – powiedział Constable Kevin Howe, przedstawiciel policji w regionie Ontario.

– Kościoły i budynki kultu religijnego są niezwykle ważnym elementem miejscowej społeczności, więc strat nie da się wycenić. W ludziach, którzy uczęszczali do tych obiektów, zdarzenie z pewnością pozostawi istotny wpływ na stan emocjonalny – dodał policjant.

At 6:17 a.m. #MiddlesexOPP & Fire responded to a suspicious structure fire at the St. Andrew's Anglican church located at 81 Chippewa Rd. If you have any information you are encouraged to contact the OPP @ 1-888-310-1122 or Crime Stoppers at 1-800-222-8477. @CountyMiddlesex ^kh pic.twitter.com/wCvQRrs4Hm

— OPP West Region (@OPP_WR) November 1, 2020