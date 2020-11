SZOK! Wieloryb uratował pociąg metra przed runięciem w przepaść [FOTO/VIDEO]

O mały włos od tragedii w holenderskiej miejscowości Spijkenisse nieopodal Rotterdamu. Pociąg metra przebił się przez barierę na końcu torów i o mało nie runął w przepaść, do wody. Zatrzymał się na… ogonie wieloryba – instalacji artystycznej.

Do wypadku doszło po północy na stacji metra De Akkers. Jako że była to stacja końcowa, pasażerowie wcześniej opuścili metro. Dlaczego pociąg nie zatrzymał się przed barierami, tylko je przebił – nie wiadomo. Ma to wyjaśnić śledztwo. Maszynista samodzielnie opuścił skład, nie odniósł większych obrażeń, ale trafił do szpitala.

Przed tragedią i większymi zniszczeniami pociąg metra uratował „ogon wieloryba”. Rzeźba przedstawiająca dwa ogony wielorybów wystające z wody jest dziełem architekta i artysty Maartena Struijsa. Została umieszczona na końcu torów w 2002 roku. Gdyby nie ona, metro runęłoby 10 metrów, wprost do wody i pobliskiego parku.

Struijs powiedział holenderskim mediom, że był zaskoczony, iż konstrukcja wytrzymała. Cieszy się, że prawdopodobnie uratowała życie maszyniście. „Nigdy bym sobie tego nie wyobraził” – powiedział.

Zespół ekspertów bada teraz, w jaki sposób można zabezpieczyć i zdjąć pociąg z konstrukcji.

Wypadek wywołał takie poruszenie, że władze zaapelowały o niezbliżanie się do rzeźby i przypomniały o obowiązujących ograniczeniach związanych z pandemią koronawirusa. Mimo to w okolicy co i rusz pojawiają się ludzie, momentami było tam nawet 50 osób.

Władze wszczęły dochodzenie, które ma wyjaśnić, dlaczego pociąg nie zatrzymał się przed końcem torowiska.

Bij metrostation De Akkers in Spijkenisse is een metro door het stootblok heengereden. Het treinstel bungelt zo'n 8 meter boven de grond en rust op een kunstwerk. Gekeken wordt hoe de metro geborgen kan worden. De metrobestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. pic.twitter.com/rZFaNljw5y — Joey Bremer (@010fotograaf) November 2, 2020