Uuu… Pachnie homofobią… Trzaskowski wyrzucił Rabieja. To koniec reprezentanta LGBT w warszawskim ratuszu

Prezydent Rafał Trzaskowski zdymisjonował wiceprezydenta Pawła Rabieja. Powodem jest jego skandaliczne zachowanie w czasie epidemii.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdymisjonował wiceprezydenta Pawła Rabieja. Działacz LGBT miał być odpowiedzialny za służbę zdrowia, a pojechał za granicę bez wiedzy prezydenta.

Sprawę ujawnił TVN. Prezydent Trzaskowski był zaskoczony, gdy dziennikarze poinformowali go co robi jego zastępca.

„Dzwonimy do Pawła Rabieja. Numer najpierw jest zajęty, a potem w słuchawce słyszymy zagraniczną automatyczną sekretarkę – w językach greckim i angielskim. Rabiej przesyła nam wiadomość SMS – zapewnia, że oddzwoni później. Nie oddzwania, ale odpisuje: „Zgodnie z zaleceniem lekarzy po przejściu ostatnio COVID i komplikacjach pocovidowych mam zalecenie urlopu zdrowotnego i go odbywam. Uczestniczę zdalnie we wszystkich kluczowych spotkaniach dotyczących sytuacji zdrowotnej” – relacjonował TVN Warszawa.

Dziennikarze TVN podali również treść kolejnego SMS-a od Rabieja, w którym pisze, „że dochodzi do zdrowia w warunkach wskazanych przez lekarza, bo po przebytej chorobie organizm jest bardzo osłabiony i podatny na kolejne ciężkie zakażenia”.

„Chcę jak najszybciej wrócić do zdrowia bez ryzyka komplikacji po chorobie, rekonwalescencja w warunkach wskazanych przez lekarzy jest kluczowa” – napisał cytowany przez TVN Warszawa Paweł Rabiej.

Politycy PO nie kryli oburzenia zachowaniem Rabieja, które przyrównywali do Ryszarda Petru, który podczas protestów parlamentarzystów opozycji wyjechał na Maderę.

„Do Biura Kadr i Szkoleń Urzędu m. st. Warszawy nie wpłynął wniosek Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pawła Rabieja” – mówi cytowana przez portal rzeczniczka ratusza i dodaje, że „w związku ze stwierdzeniem, że p. Paweł Rabiej wyjechał z Polski, jego zadania zostały rozdane pomiędzy innych prezydentów.

W przeszłości Paweł Rabiej był bliskim współpracownikiem Jarosława Kaczyńskiego.

Źródło: Radio Zet / PAP / TVN