Zamach w Austrii. Przerażające nagrania. Morderca był wyznawcą Państwa Islamskiego [FOTO/VIDEO]

Zastrzelony w Wiedniu przez policję terrorysta najprawdopodobniej był zwolennikiem Państwa Islamskiego – podał jako pierwszy niemiecki „Bild”. We wtorek nad ranem potwierdził to szef MSW Austrii Karl Nehammer.

W zamachu terrorystycznym, do którego doszło w Wiedniu w poniedziałek późnym wieczorem, zginęły trzy osoby – dwóch mężczyzn i kobieta. Kilkanaście osób trafiło do szpitala. Wśród ofiar jest zamachowiec, który został zastrzelony przez funkcjonariuszy.

„Bild” podaje, że sprawca zamachu opublikował tego dnia kilka zdjęć na Instagramie, w tym przysięgę wierności Kalifowie, przywódcy milicji terrorystycznej Państwa Islamskiego (IS). Podobnie robili to inni zabójcy z tego kręgu. Na innym zdjęciu jest z flagą ISIS.

We wtorek nad ranem informacje „Bilda” potwierdził minister spraw wewnętrznych Austrii. Zamachowca nazwał „islamskim terrorystą”.

Akcja poszukiwawcza

Oddział do zadań specjalnych „Kobra” liczący 150 ludzi i 100 osobowy oddział szybkiego reagowania wciąż bierze udział w poszukiwaniu terrorystów, którzy brali udział w strzelaninie w centrum Wiednia.

Współpracują z nimi funkcjonariusze po cywilnemu. Śledztwem w sprawie napadu w centrum miasta zajmują się policja kryminalna i kontrwywiad. Centrum miasta jest opanowane przez siły specjalne. Policja i siły specjalne dysponują portretem pamięciowym jednego z terrorystów.

W strzelaninie w Wiedniu zginęli przechodzień i napastnik, w szpitalu zmarła jedna z ciężko rannych kobiet.

Kanclerz Austrii Sebastian Kurz oświadczył, że był to „ohydny zamach terrorystyczny”.

Zamach we Wiedniu

Pierwsze strzały padły około godziny 20. na ulicy Seitenstettengasse. Ogień z broni palnej otworzono potem jeszcze w pięciu innych miejscach, co wskazuje, że napastników było co najmniej kilku. Przy zabitym znaleziono broń długą.

Do szpitali przewieziono łącznie 15 rannych, w tym sześć z nich bardzo ciężko.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem centrum Wiednia jest całkowicie zablokowane przez policję, a mieszkańców miasta wezwano, by nie opuszczali swych domów lub miejsc gdzie się aktualnie znajdują. Władze zaapelowały do rodziców, by we wtorek zostali z dziećmi w domach, a w przypadku koniecznego przemieszczenia się z komunikacji miejskiej korzystać wyłącznie w ostateczności.

W internecie opublikowano ocenzurowane nagranie z zastrzelenia jednej z ofiar. Uprzedzamy, że wideo jest drastyczne.

As of 06:30 am, this is what we can confirm towards the assault in Vienna's inner city district: #0211w pic.twitter.com/AIzIovFyKh — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 3, 2020