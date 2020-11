Bukmacherzy prognozują wyniki wyborów prezydenckich w USA. Z każdą godziną rośnie przewaga tego kandydata

Na godzinę 7.00 polskiego czasu Trump jest faworytem bukmacherów do wygranej w amerykańskich wyborach prezydenckich.

U bukmachera Betfair za każdego postawionego dolara na zwycięstwo Trumpa można otrzymać 1,77. Na Bidena – 2,30.

Betfair to bukmacher, u którego notowania Bidena i tak są najlepsze. Aż 75 proc. szans na wygraną Trumpa dają William Hill i Bet365 – największe brytyjskie firmy.

Przed otwarciem lokali wyborczych Smarkets dawał Trumpowi 39 proc. szans na zwycięstwo. Aktualnie jest to 55 proc.

Nowozelandzki bukmacher PredictIt przewiduje prawdopodobieństwo wygranej Trumpa w stosunku 62-37. Jeszcze 2 listopada wyniki te były niemal odwrotne – 61-44 na korzyść Bidena.

Sytuacja jest dynamiczna, a kursy zmieniają się z minuty na minutę. Prowadzenie wśród bukmacherów niezmiennie od ok. 2 czasu polskiego utrzymuje jednak Trump.

