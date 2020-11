Jest coraz mniej bankomatów. Chcą nas zmusić do porzucenia gotówki?

W Polsce znikają bankomaty. Czy to wstęp do większej inwigilacji poprzez transakcje bezgotówkowe?

Coraz więcej instytucji finansowych, w tym państwowych banków, zachęca Polaków do porzucenia gotówki i płacenia tylko kartą lub innymi formami bezgotówkowymi.

O ile taki sposób jest wygodny, to dla władzy jest to też idealny sposób na śledzenie zachowań Polaków – co i gdzie kupują.

Teraz okazuje się, że równolegle do działań banków i państwa w Polsce ubywa bankomatów. A to de facto wymusza przejście na płatności bezgotówkowe.

Według raportu opublikowanego przez serwis Cashless.pl tylko w ciągu III kwartału w Polsce zniknęło prawie pół tysiąca bankomatów.

Dokładnie od czerwca do września z przestrzeni publicznej ubyło 459 bankomatów.

Obecnie jest już tylko 21 525 bankomatów w całej Polsce. Najwięcej ubyło bankomatów sieci Euronet (353 urządzeń).

W przypadku banków najwięcej zniknęło bankomatów spolonizowanego przez rząd PiS Pekao – 27 mniej maszyn.

Na dalszych miejscach znalazły się bankomaty Spółdzielczej Grupy Bankowej (minus 21 bankomatów), Santandera i BPS (mniej po 17 maszyn).

Co więcej, zaledwie 9 825 bankomaty w Polsce pozwalają na wypłaty gotówki zbliżeniowo, np. przy pomocy Apple Pay czy Google Pay.

