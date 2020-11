Legalne narkotyki, aborcja, seksedukacja – wyniki referendów stanowych przy okazji wyborów prezydenckich w USA

Razem z wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi, kilka stanów przeprowadzało także różne lokalne referenda. Głosowano tam m.in. w sprawie aborcji, narkotyków czy kompleksowej seksedukacji.

Wyniki są już znane. I tak np. Luizjana zdecydowanie opowiedziała się za życiem poczętym, a Oregon i Dakota Południowa za dekryminalizacją narkotyków. Waszyngton poparł kompleksową seksedukację we wszystkich stanowych szkołach.

Oregon będzie pierwszym stanem, który zezwoli na posiadanie niewielkiej ilości narkotyków, co dotyczy heroiny i kokainy. Władze stanowe będą pozyskiwać dodatkowe przychody z opodatkowania narkotyków.

Washington DC poised to decriminalize the use of psychedelic mushrooms https://t.co/JNbp8LwhlL pic.twitter.com/qcqqykjBds — New York Post (@nypost) November 4, 2020

Anthony Johnson, jeden z głównych inicjatorów referendum uważa, że legalizacja narkotyków da pieniądze na leczenie skutków narkomanii (oby się nie przeliczył, bo pacjentów może przecież przybyć). Dodatkowo twierdzi, że to „koniec rasistowskiej wojny narkotykowej”. Johnson sam ociera się o rasizm, bo zdaje się, że w ten sposób przypisuje „narkobiznes” konkretnej grupie etnicznej.

Przeciwnicy takiego rozwiązania wskazują, że zmiana w zakresie prawa idzie za daleko i przyczyni się do głębszego uzależnienia większej liczby osób zażywających nielegalne substancje, zwłaszcza młodzieży. Obawiają się większej liczby uzależnień i przedwczesnych zgonów.

Oregon po dekryminalizacji narkotyków będzie pierwszym stanem, który zlikwiduje sankcje karne za posiadanie zarówno przez dorosłych, jak i nieletnich np. 1 grama heroiny, 2 gramów kokainy, metamfetaminy, MDMA / ecstasy (mniej niż 1 gram lub pięć tabletek), LSD,czy metadonu (mniej niż 40 jednostek).

Z kodeksu karnego nie znikną sankcje za przestępstwa związane z produkcją i rozprowadzaniem tych środków oraz przestępstwami związanymi z narkotykami. Dodatkowo poprawka sugeruje zwiększenie ilości ośrodków leczenia uzależnień na co środki szłyby z dochodów z podatku od marihuany. Centra miałyby zapewniać bezpłatne badania przesiewowe i leczenie osób uzależnionych.

Oregon votes to decriminalize heroin, meth, other street drugs https://t.co/u7jqUTy5IV pic.twitter.com/Am6xgsCrfI — The Hill (@thehill) November 4, 2020

Z kolei mieszkańcy Dakoty Południowej decydowali, czy dołączą do 11 stanów, które zalegalizowały „rekreacyjne używanie marihuany”. Pierwsze wyniki wskazywały, że propozycja przeszła. Po legalizacji sprzedaży, ma ona być opodatkowana w wysokości 15 proc.

Prywatna uprawa marihuany byłaby legalna tylko wtedy, gdyby w hrabstwie nie było żadnych licencjonowanych aptek sprzedaży marihuany. Można byłoby wówczas do trzech roślin naraz. Hrabstwa i gminy mogą jednak rezygnować z legalizacji narkotyku i zakazywać produkcji i dystrybucji.

Wyborcy z Luizjany w referendum po raz kolejny opowiedzieli się za życiem. Większość poparła poprawkę do konstytucji stanowej, która ma uniemożliwić sądom stanu Luizjana wywodzenie „prawa do aborcji” z ustawy zasadniczej i publicznego finansowania zabijania nienarodzonych dzieci. Za życiem opowiedziało się 64 proc. wyborców.

Z kolei w stanie Waszyngton prawie 60 proc. wyborców opowiedziało się za kompleksową edukacją seksualną. Wcześniej biskupi katoliccy apelowali, by przeciwstawić się nowelizacji prawa, ponieważ poprawka promuje program edukacyjny szkodliwy dla młodzieży i sprzeczny z prawdą o godności ludzkiej. Pozbawia to rodziców prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Urząd Kuratora ds. Nauczania Publicznego oświadczył, że okręgi szkół publicznych będą mogły wybrać dowolny spośród różnorodnych programów nauczania edukacji seksualnej. Urząd stanowy stwierdził, że uczniowie czwartych klas powinni nauczyć się definiować „orientację seksualną i tożsamość płciową”.

Źródło: PCH24/ catholicnewsagency.com