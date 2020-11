Nigel Farage zakłada się o zwycięstwo Trumpa. Brytyjski polityk postawił na niego ładną sumkę

Nigel Farage postawił 10 tysięcy funtów na wygraną Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Według niego sukces kandydata Demokratów oznaczałby, że Stany Zjednoczone staną się pośmiewiskiem na świecie.

Dzień przed wyborczym wtorkiem w Stanach zjednoczonych architekt Brexitu ujawnił, iż postawił u bukmacherów 10 tysięcy funtów (ok. 50 tysięcy zł) na to, iż Donald Trump zostanie ponownie wybrany na prezydenta Stanów zjednoczonych.

Według niego sukces 77-letniego Bidena oznaczałby, że Ameryka stanie się „pośmiewiskiem świata”.

– Biden ledwo potrafi sklecić razem dwa zadania, zapomina, gdzie jest, zapomina imię swojej żony… To znaczy, że nie wie, co się z nim dzieje – mówił Farage w audycji „The Trump Card” dla „Daily Telegraph”.

– Jeśli zostanie amerykańskim prezydentem, Ameryka stanie się pośmiewiskiem na całym świecie, co do tego nie mam wątpliwości”.

Według farage’a wyborcy Bidena zagłosują na niego nie dlatego, że go cenią i chcieliby go jako przywódcę, tylko dlatego, że nie znoszą Trumpa. – Joe Biden to po prostu wściekły staruszek – powiedział.

Z kolei Trumpa opisał jako „gorącego” i „bardzo zabawnego” polityka. – Możesz nie lubić faceta, możesz nie zgadzać się z nim politycznie, ale nigdy nie możesz zaprzeczyć, że jest to najbardziej rozrywkowy i ekstrawertyczny artysta polityczny jakiego kiedykolwiek widział świat, i myślę, że kiedykolwiek go zobaczy – powiedział.

– Trump może pokonać media, pokonać sondaże i ponownie pokonać Waszyngton – mówił Farage

Architekt Brexitu porównał wysiłki zmierzające do torpedowania pierwszej kadencji Trumpa z atakami establishmentu w Wielkiej Brytanii, który próbował „podważyć wyniki referendum w sprawi Brexitu mówiąc, że to Rosja w jakiś sposób oszukała naród” – Trump przeżył oszczerstwa dotyczące Rosji, przetrwał fałszywe oskarżenie, choć establishment nawet przez moment nie traktował go sprawiedliwie.

Większość ludzi na jego stanowisku by się poddała. Poszliby z prądem i zostali prezydentami establishmentu – powiedział Farage. –Myślę, że jego odwaga, by trzymać się swych przekonań przez te cztery lata, była niezwykła – dodał.