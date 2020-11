Pierwsza Dama Zimbabwe oskarżana o przemyt i handel złotem

Auxillia Mnangagwa zaprzecza, jednak skandal korupcyjny wstrząsa Zimbabwe. Pierwsza Dama wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że „jeśli są jakieś dowody” to jest gotowa stawić się przed wymiarem sprawiedliwości.

Wszystko zaczęło się od zatrzymania 30 października na lotnisku Harare Henrietty Rushwaya. Leciała do Dubaju i miała w bagażu podręcznym sześć kilogramów złota w sztabkach. Wartość przemytu szacuje się na 300 000 euro.

Pani Rushwaya nadała swój bagaż jako przesyłkę dyplomatyczną. Pomagało jej w tym dwóch agentów wywiadu. W sumie zatrzymano sześć osób, które podczas przesłuchania podały jako właścicielkę złota Pierwszą Damę i jej syna Collinsa.

Śledztwo trwa, ale zaczęło dość dziwnie zbaczać. Prokurator już twierdzi, że oskarżeni celowo wplątali w aferę rodzinę prezydenta, by odzyskać złoto i nie ponieść kary. Jego zdaniem tak działa „przestępczość zorganizowana”.

Sprawa jest niewygodna, bo władze deklarowały niedawno walkę z przemytem złota. Szacuje się, że chodzi tu sumy rzędu 100 milionów dolarów miesięcznie. W kraju nękanym korupcją, skandalami i biedą, to wielkości bardzo duże.

W dodatku jest to kolejny skandal, w którym podejrzanymi są osoby z kręgów władzy. Wcześniej w związku z pandemią koronawirusa, minister zdrowia tego kraju wplątał się w podejrzane zamówienia sprzętu. Z kolei pod koniec grudnia 2019 roku była żona pierwszego wiceprezydenta kraju Constantino Chiwenga została aresztowana za oszustwa i pranie pieniędzy. Chodziło o kwotę miliona dolarów.

Zimbabwe’s First Lady Auxillia Mnangagwa was implicated in a gold smuggling operation. The first lady & her son allegedly worked with smugglers to unofficially transport gold from ZImbabwe to Dubai. She's also linked to a $60m COVID-19 corruption scandal. https://t.co/Gawzs58iou

