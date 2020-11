Artur Dziambor z koronawirusem. „Zachorowałem, gdy zacząłem nosić te cholerne maseczki”

Artur Dziambor, poseł Konfederacji, od kilku dni zakażony jest koronawirusem. Jak przekazał przechodzi zakażenie z objawami, które pojawiły się u niego w sobotę.

– Jestem w domu od czwartku. Objawy od soboty. We wtorek dostałem wynik Pozytywny. Moja żona też była zbadać. Negatywny – napisał na Twitterze Dziambor. To już druga kwarantanna, na którą trafił poseł, wcześniej był w niej ze względu na kontakt z zakażonym ministrem.

Jako ciekawostkę poseł Konfederacji przekazał, że zachorował, gdy „akurat zaczął grzecznie nosić te cholerne maseczki”. Jak dodaje zakażenie koronawirusem przechodzi z objawami typowymi.

– Zaczęło się w sobotę od gorączki. W izolacji jestem od poniedziałku, wtedy zgłosiłem się na badanie. Tego dnia wyłączyły mi się smak i węch, to specyficzne objawy dla tej choroby. Głowa boli mnie cały czas, oczy bolą jakby po 10 godzinach oglądania telewizji – powiedział w rozmowie z „Polska The Times”.

Artur Dziambor nie szczędzi też gorzkich słów na zasady kwarantanny. – Ja kończę izolację 12.11. i tego dnia moja żona (z dziećmi) wpada w 7 dni dodatkowej kwarantanny. Pytanie: co za debil wymyślił te kwarantanny? – pyta na Twitterze.

Jestem w domu od czwartku. Objawy od soboty. We wtorek dostałem wynik Pozytywny. Moja żona też była zbadać. Negatywny. No i teraz tak: ja kończę izolację 12.11. i tego dnia moja żona (z dziećmi) wpada w 7 dni dodatkowej kwarantanny. Pytanie: co za debil wymyślił te kwarantanny?

— Artur E. Dziambor (@ArturDziambor) November 4, 2020