Bezczelność Mosbacher nie zna granic. Tym razem instruuje Polskę ws. rzekomego łamania praw człowieka

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie Georgette Mosbacher po raz kolejny ośmieliła się pouczać Polaków. Tym razem do jej moralizatorskich mądrości posłużył nie Twitter, a telewizja TVN.

Wypowiedzi Mosbacher dla TVN zacytował „Dziennik Gazeta Prawna”. „Nie możemy liczyć na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, jeżeli nie ma się pewności co do poszanowania umów, na których one są oparte. Zaufanie jest wszystkim, a rządy prawa są właśnie podstawą tego zaufania” – powiedziała dyplomatka.

Później Mosbacher przeszła do ideologicznego bełkotu, sugerując, iż są wątpliwości co do poszanowania praw człowieka w Polsce. „Z punktu widzenia praw człowieka Stany Zjednoczone mówią jasno: szanujemy prawa człowieka, niezależnie od tego, jaka jest orientacja danej osoby, i to jest rzeczą ważną dla nas jako Amerykanów. Chcemy wierzyć, że te właśnie wartości łączą nas z naszymi bliskimi sojusznikami takimi jak Polska, więc to były trudne czasy.”

Dalej dyplomatka posunęła się naprawdę daleko. Zaczęła bredzić coś o kilkusetletnim dorobku USA i zdawała się być przekonana, że Polska istnieje dopiero 30 lat. Bo inaczej tego wytłumaczyć się nie da.

„Zatem reasumując – choć są pewne kwestie, które należałoby czy to dopracować, czy też lepiej zdefiniować, jest to coś, na co Stany Zjednoczone miały kilkaset lat. Muszę przyznać, że podziwiam Polskę za to, jak ogromną drogę przebyła. Oczywiście, trochę pracy jeszcze przed nią, natomiast Polska idzie naprzód, a ja patrzę w przyszłość z optymizmem” – oceniła bezczelna ambasador.

Otóż pani Georgette, Polska ma ponad tysiącletnią historię, a okres spędzony za żelazną kurtyną jest konsekwencją zdrady przez m.in. pani kraj. Polacy w zakresie praw człowieka nie mają się czego wstydzić. Mamy swoje przekonania, zasady i wartości, które opierają się na kulturze i religii.