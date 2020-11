Braun: „Stan wojenny 2.0 TURBO PLUS” jest faktem! Czemu traktujecie ludzi jak BYDŁO? [VIDEO]

Nowy lockdown czy nowy stan wojenny? Grzegorz Braun o tym co Polakom szykuje władza PiS.

– Stan wojenny 1981 roku, które pokolenie pamięta aż nadto dobrze, miał w sobie tą prostoduszność. To był stan wojenny jednak całą gębą, ogłoszony i nazwany tak przez samego głównodowodzącego generała sekretarza Jaruzelskiego – powiedział w swoim wideo-felietonie poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Porównując stan wojenny wodza PRL ze „stanem wojennym”, który zgotował Polakom wódz IV RP poseł zwrócił uwagę, że jest to „stan wojenny na raty”.

Jak zauważył Braun Jarosław Kaczyński zapewnia, że nie ma lockdownu, stanu wojennego, ale jednak go wprowadza.

– Nie przypuszczałem, że zatęsknię za tamtymi chwilami, tamtym czasem. Zatęsknić można za tą jasnością sytuacji, za tą klarownością sytuacji. Zarządzał to wszystko sowiecki generał, w polskim mundurze, wiadomo jest, że jest Moskwa i podległa jej komunistyczna Warszawa, że są esbecy i zieloni i niebiescy… i to wszystko miało w sobie tą klarowność. Dziś jej nie ma, dlatego, że ten stan wojenny turbo plus 2.0 urządza nam władza, która się mieni super-hiper polską, która owija to wszystko biało-czerwoną flagą, która pieczętuje to wszystko orłem w koronie – podkreślił poseł Konfederacji.

Grzegorz Braun zwrócił uwagę na to jak PiS niszczy polski przemysł, kolejne branże – w tym fitness.

– Nie nazywa się tego wszystkiego dekretem o stanie wojennym, tylko mówi się o obostrzeniach – podkreślił Braun.

Źródło: NCzasTV