Koronaobostrzeń ciąg dalszy. Kolejne państwo wprowadza godzinę policyjną

Włoski premier Guiseppe Conte podpisał nowy dekret zaostrzający restrykcje w związku z mniemaną pandemią. Na jego mocy w całym kraju zaczęła obowiązywać godzina policyjna. Włosi nie mogą przemieszczać się bez ważnego udokumentowanego powodu od godz. 22 do 5 rano.

Oprócz godziny policyjnej Włochy wprowadzają także zamkniecie muzeów, galerii, sal gier hazardowych i siłowni. Ponadto lokale gastronomiczne i bary są otwarte jedynie do 18. Co więcej, duże centra handlowe będą zamknięte w weekendy. Zmiany zaszły także w środkach transport publicznego – obcięto limit pasażerów do połowy.

Włochy wprowadziły także nauczanie zdalne. Ograniczono też podróże pomiędzy niektórymi regionami. Na obszarach z największą liczbą zakażeń wprowadzone zostaną także dodatkowe środki bezpieczeństwa lub całkowity lockdown.

Nowe restrykcje obowiązują od dzisiaj do 3 grudnia. Mimo że włoski rząd twierdzi, iż konsultował obostrzenia z samorządami, lokalne władze twierdzą, że nie miały żadnego wpływu na podjęte decyzje.

To już kolejne państwo, które wprowadza godzinę policyjną. Wcześniej na taki krok zdecydowały się m.in. Francja, Austria, czy Australia.

Źródło: TVP Info