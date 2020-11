Sośnierz: Widziałem prawdziwą twarz LEWICY! Jak ich zatrzymać!? [VIDEO]

O co chodzi lewicy? Poseł Dobromir Sośnierz o tym co wyprawiają lewacy na ulicach i w Sejmie.

Poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz był gościem telewizji NCzasTV. W rozmowie z dr. Tomaszem Sommerem poseł komentował agresywne działania lewicy sejmowej i ulicznej.

Poseł Sośnierz zwrócił uwagę, że PiS ulega ulicy i zlega z publikacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. W ten sposób partia próbuje stłumić protesty lewicy i udobruchać feministki.

– Im bardziej się to będzie przeciągać, tym gorzej. Po raz kolejny małą roztropność widzę w postępowaniu naszych przywódców – stwierdził poseł Konfederacji.

Aby sprowokować sejmową lewicę poseł założył popularną koszulkę „KONSTYTUCJA”, którą wcześniej nosili obecni przeciwnicy wyroku TK.

Komentując zachowanie lewicy ulicznej poseł skomentował wydarzenia w Katowicach, gdzie mógł przypatrzeć się demonstrantom.

– Ludziom totalnie puszczają hamulce. Ci, którzy wcześniej mówili, że trzeba być tolerancyjnymi (…) uznali, że nam się należy, że wolno robić wszystko. (…) Można się zastanawiać, dlaczego jest to dla nich takie ważne. Normalny człowiek nie zabija swoich dzieci, ani nie ma takiej potrzeby ani okazji, a nawet jak ma to tego nie robi. Tymczasem to takie emocje wywołuje – stwierdził poseł.

Źródło: NCzasTV