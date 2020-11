Tylko cud może nas uratować przed lockdownem totalnym. Przedsiębiorcy chcą rozmawiać z rządem

W środę permie Mateusz Morawiecki wprowadził kolejne obostrzenia i zaznaczył, że w przyszłym tygodniu może zostać wdrożona „narodowa kwarantanna”. Przedsiębiorcy są przerażeni i proszą rządzących o ustalenie zasad blokady, jaka miałby nastąpić.

W środę Morawiecki przekazał, że w związku z epidemią zamknięte zostaną kina, teatry, muzea, galerie, zostanie ograniczona liczba osób mogących przebywać w sklepach i kościołach, a w szkołach na każdym poziomie nauka odbywać będzie się zdalnie. Niestety szef rządu zapowiedział, że jeśli wzrost zakażeń nie zwolni to w przyszłym tygodniu czekają nas dużo surowsze ograniczenia.

– Następnym krokiem jest całkowity lockdown, czyli zamknięcie handlu, usług i części zakładów pracy – mówił podczas środowej konferencji prasowej. Zaznaczył, że taki scenariusz będzie realizowany w momencie, kiedy liczba zakażeń na 100 tys. mieszkańców będzie między 70-75. W tym momencie ta wartość wynosi 50. Tak drastyczne ograniczenia mają zapobiec załamaniu się służby zdrowia.

Z drugiej strony te właśnie ograniczenia doprowadzą do załamania się gospodarki, która jeszcze nie podniosła się po wiosennych blokadach. W związku z tym Rada Przedsiębiorczości zaapelowała w środę do rządu o powstrzymanie się od wprowadzenia kolejnego lockdownu. – Polska gospodarka wciąż zmaga się z poważnymi konsekwencjami pierwszego zamknięcia, a przywrócenie tak daleko idących obostrzeń nieuchronnie doprowadziłoby do licznych upadłości firm oraz utraty miejsc pracy – zaznaczają.

Podają przy tym, że już teraz ograniczenia sektorowe uderzyły praktycznie w każdą branżę, bo gospodarka jest systemem naczyń połączonych. Szacuje się, że druga fala będzie kosztować nas ok. 50 mld zł w ujęciu rocznym.

– Tylko cud może sprawić, że za tydzień nie będziemy mieli lockdownu – stwierdził w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. – Usiądźmy do stołu i doprecyzujmy, jak lockdown ma wyglądać – zwraca się do rządzących.