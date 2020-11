ARM odmawia informacji o liczbie respiratorów. Nie chcą nam psuć nastrojów

Agencja Rezerw Materiałowych odmówiła Patrykowi Wachowcowi, z Forum Obywatelskiego Rozwoju, udzielenia informacji o liczbie respiratorów. W uzasadnieniu podano troskę o nastroje społeczne.

„UWAGA HIT! Agencja Rezerw Materiałowych odmówiła udzielenia mi informacji o liczbie respiratorów – twierdząc, że #jawność może m. in. negatywnie wpłynąć na nastroje społeczne i stosowanie się do obostrzeń lub być wykorzystana w celu napaści na Polskę” – pisze na Twitterze Patryk Wachowiec z FOR.

Poniżej odpowiedź, którą ARM odesłała Wachowcowi:

Z całym tekstem można zapoznać się klikając TUTAJ.

Uzasadnienie można jednak streścić tymi słowami: Agencja Rezerw Materialnych nie udostępni tych danych, bo nie chce psuć nastrojów społecznych. Jeśli tak, to prawdopodobnie oznacza to, że sytuacja jest naprawdę kiepska.