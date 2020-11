Grzegorz Braun: „Jeśli rząd nie zmieni tej polityki, to trzeba zmienić rząd” [VIDEO]

Grzegorz Braun, przedstawiciel konserwatywnego skrzydła Konfederacji, twierdzi, że niezsynchronizowane obostrzenia służą rządowi skłócania Polaków.

– To jest zorganizowany obłęd. Niektórym się ciągle jeszcze zdaje, że to są błędy, że to są pomyłki rządu – mówił Grzegorz Braun.

Nie „pomyłki” a celowe działania rządu

– Mnie się zdaje, że w tym szaleństwie jest metoda. Mnie się zdaje, że właśnie dzielenie, krojenie na plasterki; właśnie niesynchroniczne przykręcani, dokręcanie i luzowanie śruby różnym środowiskom, różnym branżom sprzyja antagonizowaniu grup społecznych, grup wiekowych, branż biznesowych – powiedział Braun.

Przykładem na prowokowanie obywateli przez rząd ma być m.in. iluzoryczne faworyzowanie bądź szczególne gnębienie niektórych branż i grup.

– No bo właśnie dziś zamknięte sale widowiskowe, ale otwarte jeszcze sale katechetyczne, a jutro może będzie odwrotnie. A więc antagonizowanie – napuszczanie jednych Polaków na drugich – uważa polityk Konfederacji.

Poseł twierdzi, że minął czas na osobne protesty poszczególnych grup i przyszła pora na wspólne demonstracje.

– A postępy we wprowadzaniu tego stanu wyjątkowego de facto bez stanu wyjątkowego de iure nie wątpliwe. Czas najwyższy żeby Polacy przestali protestować branżowo, sektorowo. Jeśli rząd nie zmieni tej polityki, trzeba zmienić rząd – mówił poseł.

Okazja do zaprotestowania nadarzy się dziś o 19:00 na ul. Nowogrodzkiej. Odbędzie się tam protest przeciwko obostrzeniom.