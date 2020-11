Jacek Kurski stał się „dobrem państwowym”. Dostał ochronę SOP

Szef MSWiA Mariusz Kamiński zdecydował o przydzieleniu ochrony SOP prezesowi TVP Jackowi Kurskiemu. Portal tvn24.pl ustalił, że posunięcie motywowane było „dobrem państwa”. Dziennikarze z Wiertniczej nie wyciągnęli więcej informacji z ministerstwa, które powołało się na „niejawność informacji”, sprawy nie skomentował też sam włodarz państwowej telewizji.

„Zgodnie z art. 3 ustawy o SOP ochroną objęci są m.in. prezydent, marszałkowie obu izb parlamentu, premier oraz wicepremierzy. Otrzymują ją z racji sprawowanego stanowiska. Ten sam artykuł daje też szefowi MSWiA możliwość objęcia ochroną ‚innych osób ze względu na dobro państwa” – tłumaczy portal tvn24.pl, dodając, że w przypadku Kurskiego Kamiński powołał się na tę ostatnią przesłankę.

Źródła TVN podkreślają, że do takiej sytuacji doszło po raz pierwszy w historii.

– Oprócz polityków zdarzało nam chronić przykładowo sędziów. To jest jednak sytuacja bez precedensu. Nigdy się nie zdarzyło, by szef państwowej spółki miał ochronę Biura Ochrony Rządu czy SOP – mówił dla portalu były oficer tej służby.

– To jest przegięcie. Jest to trzymane w tajemnicy, bo jak to wyjdzie na jaw, to będzie jatka – ocenił inny informator TVN-u.

Redakcja tvn24.pl zwróciła się do ministerstwa z pytaniem o objęciu ochroną Kurskiego. W odpowiedzi dziennikarze z Wiertniczej dostali lakoniczną wiadomość o tym, że te kwestie „stanowią informację niejawną”.

„Zatem prosimy przyjąć generalną zasadę, że odpowiedź na tak formułowane pytania zawsze będzie brzmiała tak samo” – brzmi odpowiedź MSWiA.

Pytaniami o tę sprawę od poniedziałku bombardowany jest też sam Kurski, ale jak podaje portal, szef TVP ani nie odpisał na SMS-a, ani nie odebrał telefonu.

Dopiero wieczorem w czwartek TVP wydała oświadczenie.

Oświadczenie TVP

– Przyznanie ochrony prezesowi TVP Jackowi Kurskiemu nastąpiło bez udziału spółki – wskazano w czwartek wieczorem w oświadczeniu Telewizji Polskiej. Jak podkreślono, Kurski zastosował się do tej decyzji.

„Telewizja Polska informuje, że przyznanie ochrony Prezesowi TVP, Jackowi Kurskiemu nastąpiło bez udziału Spółki. Pan Prezes Jacek Kurski zastosował się do tej decyzji” – czytamy w oświadczeniu zamieszczony na stronie Centrum Informacji TVP.

Zgodnie z art. 3 ustawy o SOP ochroną objęci są m.in. prezydent, marszałkowie obu izb parlamentu, premier oraz wicepremierzy. Przepisy przyznają ochronę także szefowi MSWIA oraz ministrowi spraw zagranicznych. Ochroną SOP mogą zostać objęte też „inne osoby ze względu na dobro państwa”.

Źródła: PAP/tvn24.pl