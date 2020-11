Koniec nadziei na reelekcję Trumpa? US Postal odnajduje zagubione głosy w Georgii. Pensylwania też skręciła tuż przed metą

Różnice w decydujących stanach pozostają niewielkie i wahają się raz na jedną, raz na drugą stronę. Bez głosów korespondencyjnych Donald Trump już by zresztą wygrał.

Nic dziwnego, że prezydent planuje zakwestionować wyniki wyborów prezydenckich w drodze głosowania korespondencyjnego w kilku stanach. Jego ekipa wyborcza wysłała nawet do sympatyków wezwanie o wpłaty na Fundusz Obrony Wyborów.

Czytamy w nim: „Demokraci próbują ukraść nam te wybory. Nie pozwolimy im. (…) Zawsze byłeś jednym z moich najbardziej zagorzałych zwolenników – dlatego przesyłam Ci pilną prośbę.” Celem tej zbiórki pokrycie kosztów prawnych skarg. „Potrzebuję WASZEJ POMOCY, aby zatrzymać destabilizację wyborów przez LEWĄ stronę”.

NEW: Trump campaign has activated a “Official Election Defense Fund” asking supporters to contribute to “defend the integrity of our Election”.

(Note: there is no evidence of cheating in the election) pic.twitter.com/qddFYUj8Uy

— Dominique Heckels (@Dominique_ITV) November 6, 2020