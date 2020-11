Po ataku w Wiedniu. Rząd Austrii nakazuje zamknięcie „radykalnych meczetów”

Austria okazuje się bardziej radykalna w działaniach od Francuzów. Cztery dni po ataku w Wiedniu, dokonanym przez sympatyka Państwa Islamskiego (IS), rząd zamyka „radykalne meczety”.

Szczegóły działań przeciw radykalnym meczetom mają opracować minister ds. religii i integracji Susanne Raab oraz minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer.

W związku z austriackim śledztwem, w sąsiednich Niemczech przeprowadzono w piątek 6 listopada rewizje. Policja wkroczyła także do domów działaczy islamskich i kilku organizacji. Wiadomo, że przeszukania odbywały się w trzech miejscowościach w północno-zachodniej RFN.

Policja przeszukiwała lokale w Osnabrück, Kassel i Pinneberg. Federalne biuro niemieckiej policji kryminalnej podało, że chodzi o osoby związane z zamachem w Wiedniu.

Według niemieckiego magazynu Der Spiegel, 20-letni napastnik, z pochodzenia Macedończyk, nawiązywał kontakty w Niemczech. Miało to miejsce w 2018 roku, kiedy próbował przedostać się do Syrii, by dołączyć do bojowników z grupy Państwa Islamskiego.

Źródło: AFP