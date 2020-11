Biedak prezydentem? Taki majątek ma Joe Biden

Donald Trump był jednym z najbogatszych prezydentów USA. Joe Biden wygląda przy nim jak biedak.

Portal InnPoland porównał majątek jaki ma Donald Trump i Joe Biden. O ile syn multimilionera Freda Trumpa opływał w luksusach, to syn sprzedawcy samochodów i niespełnionego przedsiębiorcy Josepha Bidena seniora nie jadł fruktów w dzieciństwie.

Joe Biden po studiach dołączył do adwokatury stanu Delaware. Później został senatorem i zasiadał w izbie wyższej aż 36 lat.

Trafiając do senatu zaczął zarabiać 42,5 tys. dolarów rocznie. W 2009 roku zostając wiceprezydentem zaczął zarabiać 200 tys. dolarów rocznie.

Telewizja CBS już wówczas informowała, że Joe Biden był najuboższym z wysokich urzędników amerykańskiej egzekutywy. Gdy wchodził do Białego Domu jego majątek był szacowany na… nieco ponad 27 tys. dolarów.

Dopiero w 2017 roku Forbes zauważył, że Biden nagle zaczął zarabiać krocie. Po opuszczeniu stanowisko wiceprezydenta zarobił więcej niż przez 19 lat.

Było to ponad 11 mln dolarów. Pochodziły z wystąpień publicznych i książek (w tym wspomnień wiceprezydenta).

Umowy z wydawcą opiewały na ok. 8 mln dolarów. Joe Biden zaczął otrzymywać też pieniądze z Uniwersytetu w Pensylwanii, gdzie w 2017 roku zaczął przewodzić w Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement.

W niecałe trzy lata zarobił na Uniwersytecie ponad 900 tys. dolarów.

Łącznie majątek Bidena i jego żony jest szacowany na ok. 9 mln dolarów – z czego część jest ulokowana w nieruchomościach. Dwa domy Bidenów mają wartość ok. 4 mln dolarów.

Reszta to gotówka i lokaty.

