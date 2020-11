Lockdown. Przez PiS Polacy chcą zamknięcia kościołów. Braun to przewidział

Rząd swoim wybiórczym lockdownem skutecznie nastawia Polaków przeciwko Kościołowi. Pokazuje to najnowszy sondaż.

Trzy czwarte Polaków uważa, że kościoły i inne obiekty kultu religijnego powinny być objęte większymi obostrzeniami. Tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez SW Research.

Skąd się wzięła to zniechęcenie Polaków do Kościoła? Grzegorz Braun podczas strajku branży fitness, gastronomicznej i hotelarskiej stwierdził, że to działania rządu tak nastawiają jednych Polaków przeciw drugim.

To nie pomyłki tylko celowe działanie

– To jest zorganizowany obłęd. Niektórym się ciągle jeszcze zdaje, że to są błędy, że to są pomyłki rządu – mówił Grzegorz Braun.

– Mnie się zdaje, że w tym szaleństwie jest metoda. Mnie się zdaje, że właśnie dzielenie, krojenie na plasterki; właśnie niesynchroniczne przykręcanie, dokręcanie i luzowanie śruby różnym środowiskom, różnym branżom sprzyja antagonizowaniu grup społecznych, grup wiekowych, branż biznesowych – powiedział Braun.

Przykładem prowokowania obywateli przez rząd ma być m.in. iluzoryczne faworyzowanie bądź szczególne gnębienie niektórych branż i grup.

– No bo właśnie dziś zamknięte sale widowiskowe, ale otwarte jeszcze sale katechetyczne, a jutro może będzie odwrotnie. A więc antagonizowanie – napuszczanie jednych Polaków na drugich – uważa polityk Konfederacji.

PiS wyświadcza Kościołowi niedźwiedzią przysługę

Przez to zamykanie wszystkiego poza kościołami PiS daje społeczeństwu powody, by sądziło, że Kościół jest w Polsce uprzywilejowany i ma wpływ na władze. To naturalnie zniechęca ludzi do Kościoła.

W ten sposób rząd działa antycywilizacyjnie. Oczywiście rozwiązaniem tej sytuacji jest uwolnienie gospodarki, a nie zamykanie także świątyń.

Czas na wspólne protesty

Poseł twierdzi, że minął czas na osobne protesty poszczególnych grup i przyszła pora na wspólne demonstracje.

– A postępy we wprowadzaniu tego stanu wyjątkowego de facto bez stanu wyjątkowego de iure niewątpliwe. Czas najwyższy żeby Polacy przestali protestować branżowo, sektorowo. Jeśli rząd nie zmieni tej polityki, trzeba zmienić rząd – mówił poseł.

Źródło: Facebook/Konfederacja, NCzas.com, Wirtualne Media