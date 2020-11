Młodzi Polacy o wiele mniej religijni od rodziców. To największa różnica międzypokoleniowa na świecie [SONDAŻ]

Z badania przeprowadzonego przez Pew Research Center wynika, że różnica pomiędzy religijnością młodych ludzi i ich rodziców jest w Polsce większa niż w 106 innych badanych państwach.

Pew Research Center przeprowadziło badanie dotyczące religijności w 106 państwach. Jedno z pytań dotyczyło tego, jak istotna jest religia w życiu ankietowanych. Największa różnica pokoleniowa pomiędzy odpowiedziami została zaobserwowana w Polsce i wyniosła aż 23 proc. Następna w zestawieniu była Grecja (22 proc.), Chile (21 proc.), Rumunia i Portugalia (20 proc.).

Religia jest istotna dla blisko 40 proc. ludzi powyżej 40 roku życia. Wśród osób młodszych religia jest ważna już tylko dla 16 proc.

Coniedzielne uczestnictwo w nabożeństwach

Z osób powyżej 40 roku życia aż 55 proc. co tydzień uczestniczy we Mszy Świętej. O wiele gorzej wygląda to w młodszym pokoleniu. Tylko 26 proc. Polaków poniżej 40. roku życia uczęszcza regularnie do Kościoła.

Jest to różnica aż o 29 proc. i znów wyprowadza nas na pierwsze miejscu w zestawieniu. Dość dodać, że kraj z drugiego miejsca, czyli Kolumbia, ma różnicę na poziomie 19 proc.

Codzienna modlitwa

W tym przypadku akurat nie jesteśmy na pierwszy miejscu – tylko na drugim. Różnica pomiędzy podejściem do codziennej modlitwy młodych Polaków i ich rodziców wynosi aż 25 proc. Większa (29 proc.) jest tylko w Japonii. Za nami jest m.in. Słowacja (23 proc.).

Identyfikacja z religią

Wciąż jednak dużo młodych identyfikuje się z chrześcijaństwem. W tej materii różnica międzypokoleniowa wynosi zaledwie 6 proc. Najwyższy wynik (29 proc.) odnotowano w Kanadzie.

Z przedstawionych danych wynika, że nowe pokolenie Polaków jest w przeważającej części „wierzące, ale niepraktykujące”.

Źródło: obserwatorgospodarczy.pl