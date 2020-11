Rabiej tłumaczy się z greckich wakacji: „Każdy człowiek może popełnić błąd, ale nie każdy błąd przekreśla człowieka”

Kilka dni temu Rafał Trzaskowski zdymisjonował swojego zastępcę Pawła Rabieja. Stało się to po tym, jak TVN ujawnił, że polityk Nowoczesnej, odpowiedzialny w ratuszu za ochronę zdrowia, w środku mniemanej pandemii wyjechał na urlop do Grecji. Jego przełożeni nie wydali jednak na to zgody. Rabiej twierdzi, że składał wniosek o urlop, a sam wyjazd ma związek z rekonwalescencją po przebyciu COVID-19.

Do zwolnienia ze stanowiska wiceprezydenta Warszawy Paweł Rabiej odniósł się na antenie TVN24. – Każdy po przejściu COVID-u ma prawo do tego, żeby wrócić do pełni swojej formy i taka była moja motywacja – twierdził Rabiej.

Sprawę greckich wakacji Rabieja ujawniły, jak na ironię, „Fakty” TVN. Ratusz utrzymuje, że były już wiceprezydent miasta nie zgłosił tego faktu. Samorządowiec tłumaczy się jednak zaleceniami lekarzy. Te argumenty nie przekonały jednak Rafała Trzaskowskiego, który 3 listopada zwolnił swojego zastępcę. W piątek Rabiej odniósł się do swojej dymisji w programie „Sprawdzam” na antenie TVN24.

– Chciałbym powiedzieć przepraszam – oświadczył polityk. Jednocześnie dodał, że w październiku przechodził zakażenie koronawirusem, a choroba osłabiła jego organizm.

– Pojawiły się także komplikacje pochorobowe, bardzo duże obciążenie płuc – zaznaczył.

Jak mówił, lekarze zalecili mu więc, by zadbał o swoje zdrowie w taki sposób, by „nie narażać się na dodatkowe zakażenia po COVID”.

– Każdy po przejściu COVID-u ma prawo do tego, żeby wrócić do pełni swojej formy i taka była moja motywacja. Czy to był błąd? Tak, to był błąd – mówił Rabiej.

W piątek Rabiej rozmawiał także z Rafałem Trzaskowskim. Jak relacjonował, „jeżeli jest tutaj żal po którejś stronie, to może być bardziej po stronie pana prezydenta niż jego”.

– Ale podkreślałbym też to, że każdy człowiek może popełnić błąd, ale nie każdy błąd przekreśla człowieka – skwitował.

