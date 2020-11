Samobójstwo w szpitalu covidowym. Zakażony koronawirusem wyskoczył z okna

W katowickim szpitalu MSWiA, który został przemianowany na jednoimienny szpital covidowy, najprawdopodobniej popełniono samobójstwo. 43-letni mężczyzna zakażony koronawirusem wyskoczył z okna na drugim piętrze i zginął na miejscu.

Do tragedii na Śląsku doszło w czwartek, 5 listopada, przed godz. 17:00. – Otrzymaliśmy informacje, że doszło najprawdopodobniej do śmierci samobójczej 43-letniego pacjenta, który wyskoczył lub wypadł z okna na drugim piętrze – mówi „SE” młodsza aspirant Agnieszka Żyłka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Czynności, które policjanci musieli podjąć na miejscu były utrudnione przez reżim sanitarny i fakt, że mężczyzna był zakażony.

Choć to niepotwierdzona informacja, to mężczyzna prawdopodobnie chorował na schizofrenię. W dniu, w którym wyskoczył z okna, odwiedzał go jego ojciec. W pewnym momencie ojciec wyszedł do toalety, a gdy wrócił – syna już nie było.

Sprawę bada Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ. Mężczyzna pochodził z Tychów.

