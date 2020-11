Strajk Kobiet już się wypalił? Te badania nie pozostawiają złudzeń

Portal „Polityka w Sieci” opublikował druzgocące dla tzw. Strajku Kobiet statystyki. Wynika z nich, że potencjał wściekłych już się wypalił, a zainteresowanie „protestami” spadło do poziomu sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Przed dwoma tygodniami Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym stwierdził niezgodność aborcji eugenicznej z Konstytucją. Orzeczenie to zapadło większością głosów. Wyrok ten jest prawem obowiązującym i nie ma od niego żadnego odwołania. Jednak, by tak się stało, musi zostać opublikowany. Choć termin minął 2 listopada, wyrok TK wciąż nie pojawił się w Dzienniku Ustaw.

Orzeczenie TK stało się pretekstem dla środowisk lewackich i feministycznych, by wyprowadzić Polaków na ulice. Wygląda jednak na to, że zamieszanie straciło początkowy rozmach, a „protesty” okraszone aktami wandalizmu wygasają. Odzwierciedleniem tego trendu jest spadająca popularność tzw. Strajku Kobiet w sieci. W ostatnim czasie zainteresowanie nim spadło do poziomu sprzed wyroku Trybunału.

🔴BUM🔴

Zasięg i zainteresowanie tematem #StrajkKobiet w polskich social media spadły do poziomu sprzed wydania wyroku.

➡️zasięg ost 24h – 47MLN / 204K wzmianek pic.twitter.com/Rcx9E7g5mn — Polityka w sieci (@Polityka_wSieci) November 6, 2020

Źródła: Polityka w Sieci/Twitter